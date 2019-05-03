Mahkemeden 'İnek Duası' kararı: Ankara Üniversitesi'nin hukuksuzluğu tescil edildi

SBF-Mülkiye’de geleneksel İnek Bayramı'nda yapılan İnek Duası'na verilen ceza mahkeme kararıyla iptal edildi.

Dini değerlere hakaret edildiği iddiasıyla Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen kınama cezasına karşı, Ankara 23. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, disiplin cezasının eylemin gerçekleştiği tarihten en fazla iki yıl içinde verilmesi gereğine işaret edildi. Kararda, iki yıllık süre dolduktan sonra disiplin cezası verme yetkisini zamanaşımına uğrayacağı belirtildi. Mahkeme, disiplin cezasında hukuka uygunluk bulunmadığına hükmetti.

Karar oybirliğiyle alındı.

Mülkiyeliler Birliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Rektör Bey’in verdiği disiplin cezasının usulsüz olduğunu öğrendik, daha doğrusu biliyorduk da Mahkeme de tespit etti usulsüzlüğü” denildi.

Açıklama şöyle:

“Mülkiye’nin şanlı tüllabına İnek Bayramı öncesi bir müjde vermek gerek! Bayramımızın başlangıcı, duygularımızı sese, fikirlerimizi göze getiren İnek duasında hakaret gören Bolu Beyi’nin, yok yok, Rektör Bey’in verdiği disiplin cezasının usulsüz olduğunu öğrendik, daha doğrusu biliyorduk da Mahkeme de tespit etti usulsüzlüğü. Mahkeme şöyle dedi Rektör Bey’e: İnek Duası’nı okuyan öğrenciyi kınayamazsın, hadi illa ki kınamak istedin hukuku böyle kullanamazsın.

Mülkiyeliler Birliği olarak İnek Duası kapsamında “dine hakaret edildiği” gerekçesiyle sosyal medyada linç edilen ve sonrasında Valilik ve Ankara Emniyet Müdürlüğü talimatlarıyla A.Ü. Rektörlüğü’nce hakkında soruşturma başlatılan üyemiz Mehmet Can Tan’a verilen “kınama” cezasının haksız olduğunu, süreci takip edeceğimizi söylemiştik.

Ettik ve sevinçle söylüyoruz. Kınama cezası mahkeme tarafından kaldırıldı.

Bayramımız mübarek, dualarımız güçlü olsun!”