Mahkemeden emsal karar: SGK kanser hastasının ilaç masraflarını karşılamalı

Mahkeme, kanser hastalarının kullandığı bazı ilaçların bedelini karşılamayan SGK’ye dair 'İlaç bedelini ödemeli' diyerek emsal bir karar verdi.

Ankara 3. İş Mahkemesi, ilaç masrafları SGK tarafından karşılanmayan kanser hastası G.A.’nın, masraflarının karşılanmasına hükmetti. Avukat Songül Beydilli, kararın benzer durumdaki kanser hastaları için emsal olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Evrensel'den Cansu Pişkin'in haberine göre, kanser hastası G.A., Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer almadığı gerekçesiyle ilaç masraflarını karşılamayan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 15 Eylül 2015’te, ilaç bedellerinin ödenmesi için dava açtı.

Üç yıl süren davada Ankara 3. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek, SGK’nin ilaç masraflarını karşılamasına hükmetti. Mahkeme, yurtdışından 47 bin 79 İsviçre Frangı ödenerek alınan ilaç faturalarının bedelini, Türk Eczacıları Birliği’nin satış fiyatlarını esas alarak faiziyle birlikte 45 bin İsviçre Frangı olarak ödenmesine karar verdi.

Avukat Songül Beydilli, “Mahkemenin kararı olumlu olmakla birlikte, müvekkilimin ilaca ödediği paradan daha az bir miktar olduğu için karara itirazda bulunduk. Dosya şu an Bölge Mahkemesinde” dedi.

YARGILAMA SIRASINDA TEDBİR KARARI

Emekli maaşıyla geçinen G.A.’nın evini satıp, borç alarak ilaç giderlerini karşılamaya çalıştığını anlatan Av. Beydilli, dava sürerken müvekkilinin ilaç alacak imkanı kalmadığından tedavinin yarım kalması tehlikesiyle karşılaştığını söyledi. G.A.’nın kullanacağı ilaçların SGK tarafından karşılanması talebiyle, mahkemeye tedbir başvurusunda bulunduğunu aktaran Beydilli, mahkemenin tedbir kararı vermesi üzerine, SGK’nin o güne kadar kullanılmış ilaçların fatura bedellerini de ödediğini, böylece tedavinin devamının sağlanabildiğini kaydetti.

MAHKEME KARARIYLA İLAÇ BEDELİ ÖDENDİ

Beydilli, daha önce kurum tarafından bedeli karşılanan farklı ilaçlar uygulanan müvekkilinin, hastalığın ilerlemesi üzerine 10 Mart 2015’te dava konusu ilacı kullanmaya başladığını belirterek “Ancak SGK, ilacın SUT ekinde yer alan ve SGK tarafından karşılanacak ilaçlardan olmadığı gerekçesiyle ilacı temin etmedi. Müvekkilimin yarar sağlaması üzerine, ilaç tedavisi devam ettirildi. Müvekkilim de İsviçre’den ithal edilen ilacı toplam 47 bin 79 İsviçre Frangı bedeli ile satın aldı. Fatura bedelinin ödenmesi için, 29 Temmuz 2015’de SGK’ye başvuru yaptı. SGK geri ödemeyi reddetti. Müvekkilimin çevresinden aldığı borçlarla, en son bir doz ilaç alacak kadar parası kaldı. Bu harcamaları yaptıktan sonra da bana başvurdu” dedi.

Olayı yargıya taşıyınca mahkemeden bundan sonraki ilaç masraflarının SGK tarafından karşılanması yönünde bir tedbir talep ettiğini ifade eden Beydilli “Mahkemenin tedbir kararı üzerine SGK, tüm faturaların bedelini hastaya ödedi. Mahkemede, müvekkilin 47 bin 79 İsviçre Frangı alacağının kur üzerinden Türk Lirasına çevrilerek tahsiline karar verilmesini talep ettik. Ancak mahkeme, ilaçların bedelinin Eczacılar Birliği’nin fiyatları üzerinden ödenmesine hükmetti. Mahkemede hükmedilen bedel, ödediğimiz fatura bedelinin altında olduğu için ödenen miktarın tamamının karşılanması gerektiği gerekçesiyle karara itirazda bulunduk” diye konuştu.

‘TEDAVİNİN BAŞINDA DAVA AÇMAK MÜMKÜN’

Kanser hastalarının kullandığı birçok ilacın SGK tarafından karşılanmamasının, hastalarda ciddi bir yoksullaşmaya neden olduğuna dikkat çeken Beydilli “Kanser tedavisi aciliyet gerektiren bir durum. Biz bu olayda müvekkilin kullandığı ilaçların faturalarının tazmini için dava açtık. Ancak özellikle şunu belirtmek istiyorum; daha başlangıç aşamasında yani SGK ilaç masrafını karşılamayı reddettiğinde de buna yönelik bir dava açma imkanı var. Genelde hastalar bunu bilmiyorlar ve hastalar o süreçte artık her şeylerini satarak ilaç giderlerinin bedelini karşılamaya yöneliyorlar. Genellikle her şey tükeniyor o noktada insanlar dava yoluna başvuru yapabiliyorlar. Yargı yoluyla ilaç giderlerinin karşılanması mümkün. Müvekkilim ile aynı durumdaki hastalar için de emsal bir karar” dedi.