Mahkemeden Brunson'un ev hapsine itirazına bir ret daha

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ABD'li papaz Brunson'un avukatı tarafından yapılan ev hapsine itiraz başvurusunu reddetti.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'un ev hapsi ile yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması için yapılan başvuruyu reddetti.

Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkili hakkındaki "ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı" kararına ilişkin İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ret kararını bir üst mahkemeye taşımıştı.

Kararı değerlendiren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Brunson'un hakkındaki tahliye sonrası, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetti ve "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devamına karar verdi.

