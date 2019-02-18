Mahkemede aylık gelirim 'bin lira' diyerek yalan söyleyen şarkıcıdan yeni dilekçe

Arda Turan'ın saldırısı sonrası başlayan mahkemede aylık gelirinin bin lira olduğunu söyleyen ve mahkemeye yalan beyanda bulunan şarkıcı Berkay, tepki çekmişti. Berkay tepkiler sonrası verdiği dilekçede aylık gelirinin 250-300 bin lira olduğunu dile getirdi.

Arda Turan ile davasında aylık gelirini bin lira olarak beyan edip yalan beyanda bulunan şarkıcı Berkay, yeni bir dilekçe verdi. Sabah'ta yer alan habere göre Berkay verdiği yeni dilekçesinde, “O rakamı sehven söyledim, aylık gelirim 250-350 bin lira arasında” dedi. Berkay dilekçesinde, "30 Ocak'taki duruşmada kimlik tespiti sırasında, aylık gelirim sehven bin lira olarak bildirilmiştir. Sanatçı olmam sebebiyle, aylık gelirim değişmekte olup, aylık ortalama 250-350 bin lira gelirim bulunmaktadır" dedi. Berkay'ın avukatı yalan beyanının nedeni olarak "asgari ücretle geçinen toplumu düşündüğü için" ifadelerini kullanmıştı.