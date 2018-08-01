Mahkeme zorunlu din dersinden muafiyet talebini haklı buldu

İzmir’de bir ortaokul öğrencisinin ailesi, çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulması talebiyle açtıkları davayı kazandı. Ailenin muhatabı olan Menderes Kaymakamlığı’nın davanın hem usul yönünden hem de içerik açısından reddi talebi kabul edilmedi.

İzmir’in Menderes ilçesinde bir ailenin ortaokul öğrencisi çocuklarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması talebiyle açtığı davada mahkeme aileyi haklı buldu. Anayasa, Anayasa Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin farklı kararlarına atıfla hazırlanan karar gerekçesinde “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” adı altında içerik olarak “din eğitimi” verilmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Mahkeme, davanın muhatabı olan Menderes Kaymakamlığı’nın davanın hem usul hem de içerik yönünden reddi talebini değerlendirirken verdiği kararda, davaya konu eğitimin içeriğinin Anayasanın 24. maddesine dayanan zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersiyle örtüşmediğine, aksine kişisel isteğe konu “din eğitimi”ne tekabül ettiğine işaret etti.

Mahkeme kararının sonuç bölümü şu şekilde: