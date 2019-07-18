Mahkeme ODTÜ yolu projesinin yürütmesini durdurdu

Mahkeme ODTÜ içinden geçen yol projesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi. 2017 yılında proje için bir gecede yüzlerce ağaç kesilerek ODTÜ ormanı tahrip edilmişti. Kararın ardından açıklama yapan ŞPO 'Ankara Büyükşehir Belediyesi bu projeyi durdurmalı, önceki dönemin enkaz haline getirdiği bu ekolojik alanı ağaçlandırmalı ve eski haline getirmelidir' dedi.

ODTÜ'nün içinden geçmesi planlanan ve 8 Eylül 2017 tarihinde ODTÜ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle başlanan yol projesine mahkemeden yürütmeyi durdurma karar çıktı.

Protokolün imzalanmasının ertesi günü iş makineleri ODTÜ arazisine bir gece vakti girmiş, yüzlerce ağaç kesilerek ormanda ciddi bir tahribat yaratılmıştı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi'nin yol planlarına açtığı davada Ankara 9. İdare Mahkemesi, planların yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

ŞPO'dan yapılan açıklamada "Hiçbir nesnel ve bilimsel gerekçe olmaksızın, gerekli analiz ve ön çalışma yapılmadan sadece noktasal olarak problemleri çözme amaçlı yol ve katlı kavşak projeleri sonucu ODTÜ ormanı zarara uğratılmış ancak hukuksuzluğu açık olan bir projeye mahkeme dur demiştir" denildi.

'PROJE DURDURULMALI, ENKAZ HALİNE GETİRİLEN ALAN AĞAÇLANDIRILMALI'

Açıklamada mahkeme kararının ardından yapılması gerekenlerse şöyle sıralandı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu projeyi durdurmalı, önceki dönemin enkaz haline getirdiği bu ekolojik alanı ağaçlandırmalı ve eski haline getirmelidir.

Kent bütününü ilgilendiren ulaşım projeleri bütüncül bir Ulaşım Ana Planı olmadan yürütülmemelidir.

Ulaşım problemlerine yönelik projeler kapalı kapılar ardında Belediye bürokratlarının kontrolünde değil, şeffaf ve katılımcı süreçler sonu ortaya çıkarılmalı, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin karar alma süreçlerinde yer alması sağlanmalıdır.

ODTÜ yönetimi, tüm Ankara için önemli bir değer olan ODTÜ'nün korunması için bu ve benzer süreçlerdeki farklı bileşenleri dışlayan ve görmezden gelen tavrını değiştirmeli ve karar alma süreçlerine, öğrenci, mezun, personel ve kentte çalışmalar yürüten meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını da dahil etmelidir.

Yerel yönetimlerden beklentimiz yargı kararlarına uyulması, hukuksuzluğu ortada olan geçmiş dönem projelerde ısrar etmemesi ve mümkünse verilen zararların geri döndürülmesidir. Özellikle Ankara'da son 25 yıldan kalan enkazın büyüklüğü açık iken, planlamada katılımcı süreçlerin yürütülmesi noktasında Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kamu yararı doğrultusunda gereken desteği vereceğimizi ve mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ODTÜ yolu için bir gecede yüzlerce ağacın kesilmesini Twitter'dan 'rekora imza attık' diye duyurmuştu.