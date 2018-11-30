Mahkeme Demirtaş'ın tahliye başvurusunu reddetti

Selahattin Demirtaş'ın AİHM kararı sonrası tahliye başvurusu reddedildi. Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, mahkemenin ret kararını AİHM kararının henüz kesinleşmediği gerekçesiyle verdiğini bildirdi. Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman, karar öncesi yaptığı açıklamada 'Tahliye dışında bir seçenek yok' demişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı sonrası Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru mahkeme tarafından reddedildi.

Twitter'dan açıklama yapan Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AİHM kararına rağmen Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verdiğini belirterek "Mahkeme gerekçe olarak da AİHM kararı henüz kesinleşmedi demiş, Sonra da Adalet Bakanlığı’na yazı yazmışlar öyle değil mi diye. Bu rezaletin tarifi yok" dedi. Demir, AİHM’in tutukluluğun devam ettirilmesi için kabul etmediği gerekçeleri mahkemenin tahliyenin reddi kararında tekrar gerekçe yaptığını belirtti.

Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliyesini talep ettiği Demirtaş davasına ilişkin son gelişmeleri paylaşmış, mahkemenin karar için beklediği tercümenin dün Bakanlık tarafından gönderildiğini belirtirken, "Tahliye dışında bir seçenek yok" demişti.

İşte Demirtaş'ın avukatlarının yaptığı açıklama: