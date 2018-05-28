Mahir Ünal'dan oy oranı açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'AK Parti olarak 46-48 bandındayız. Cumhurbaşkanlığında 54-56 bandındayız. Kamuoyu araştırmalarının 2 üstü, 2 altı durumu olabildiği için bunu söylüyorum' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin oylarının düştüğü yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AK Parti olarak 46-48 bandındayız. Cumhurbaşkanlığında 54-56 bandındayız" iddiasında bulunan Ünal, "Kamuoyu araştırmalarının 2 üstü, 2 altı durumu olabildiği için bunu söylüyorum. Her bir insanımızı tekrar tekrar dinliyoruz. Bunu seçimden seçime değil, her zaman yapıyoruz. 16 yıldır milletimizle olan ilişkimizi biraz daha yoğunlaştırarak sürdürüyoruz. Kamuoyu araştırmalarında da gayet iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.