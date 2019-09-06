Mahir Ünal'dan Davutoğlu'na 'duruş' göndermesi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ahmet Davutoğlu'nun 'duruş' açıklamalarına tepki gösterirken, 'Şimdi siz bakacaksınız, bekleyeceksiniz, duracaksınız, sonra beklentileriniz gerçekleşmediğinde başka bir pozisyona geçeceksiniz, bunun adına da duruş diyeceksiniz. Öyle bir şey söz konusu değil' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AKP Genel Başkanlığı görevinden ayrıldığı kongreyi hatırlatırken, "Şimdi hani duruştan bahsediyor ya eğer o gün bir duruş sergileseydi birileri buna mani mi olacaktı?" dedi.

Ünal, Best FM'de yayınlanan "Konuşan Türkiye" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM DEĞİL, BİR RUTİN'

AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında alınan ihraç talebi kararlarının sorulması üzerine Ünal, şunları söyledi:

"Şimdi her siyasi partinin kendi kurulları, organları vardır ve siyasi partiler bu kurullarda, bu organlarda kararlarını alırlar, istişarelerini yaparlar. Bir de her siyasi partinin bir iç tüzüğü vardır yani o iç tüzük o siyasi partinin anayasası niteliğindedir, o iç tüzüğü de uygulamak zorundasınız. İç tüzüğümüzün 117’ye 7’nci maddesine göre bu ihraç talebi istenmiştir. MYK gündemine bu konu geldi çünkü iç tüzüğe aykırı davranan, daha önce genel başkan yardımcılığı yapmış iki milletvekili, milletvekilliğimizi yapmış bir kişi ve daha önce bu partinin Genel Başkanlığını yapmış Ahmet Davutoğlu'yla ilgili konu MYK gündemine geldiğinde konu değerlendirildi, açıklamaları değerlendirildi. Bunların iç tüzüğe, 117’ye 7'ye aykırılığı değerlendirildi ve rutin bir işlem olarak oy birliğiyle Merkez Disiplin Kurulu'na ihraç talebiyle sevklerine karar verildi. Yani bu olağanüstü bir durum değil. Bu fiili işleyen her bir parti üyesine uygulanan bir durum. İki il başkanı da kendi illerindeki disiplin kurullarına iller tarafından sevk edildiler, yani daha önceki Ankara İl Başkanı ve İstanbul İl Başkanı. Eleştiri konusuna gelince, AK Parti eleştiriye son derece açıktır ama takdir edersiniz ki siyasi partiler kendi meselelerini kendi içlerinde konuşurlar. Yani siyasi partilerin kendi mensupları birbirleriyle medya üzerinden konuşmaz bir. İki, bu konuşmalarında da ağır tahkir, tezyif içeren bir dil kullanılmaz. Bunu kullandığı zaman ki CHP'de de mesela gördük, CHP'de de aynı şekilde iç tüzükle ihraç edilen milletvekilliği yapmış kişiler oldu geçmişte, her siyasi parti kendi iç tüzüğüne uygun davranış sergilemeyen üyelerinin ihracını ister. Bu da dediğim gibi olağanüstü bir durum değil, bir rutin."

'BİR DURUŞ SERGİLESEYDİ BİRİLERİ BUNA MANİ Mİ OLACAKTI?'

"Sayın Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlıktan ayrıldığı kongrede yaptığı bir konuşma vardır. O konuşmada kendi pozisyonunu, bundan sonraki siyasi pozisyonunu, siyasete bakış açısını, AK Parti’ye bakış açısını, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bundan sonraki sürece dönük bakış açısını, ümmet coğrafyasına bakış açısını paylaştı. Orada söyledikleriyle bugün söyledikleri arasındaki farka baktığınızda burada açık bir tenakuz var, büyük bir muğlaklık var.

Eğer rahatsız olduğu şeyler vardıysa, o gün o konuşmayı yapmaya çıktığında birileri o konuşmayı ona zorla mı yaptırdı? Eğer o gün yanlış olduğunu düşündüğü şeyler vardıysa, o gün o sahneye çıktığında, mikrofonu eline aldığında yanlış gördüğü şeyler vardıysa bunları söylemesine birileri engel mi oldu? Şimdi hani duruştan bahsediyor ya eğer o gün bir duruş sergileseydi birileri buna mani mi olacaktı?"

Şimdi siz bakacaksınız, bekleyeceksiniz, duracaksınız, sonra beklentileriniz gerçekleşmediğinde başka bir pozisyona geçeceksiniz, bunun adına da duruş diyeceksiniz. Öyle bir şey söz konusu değil.