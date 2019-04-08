Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışırken botu alabora olan Mahir Mete Kul'un cansız bedenine ulaşıldı. Mahir Mete Kul hukuksuz gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek hapis cezası almış, 5 ay önce tahliye edilmişti.

Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışırken botu alabora olan ve 24 Mart’tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Mahir Mete Kul’un cansız bedenine ulaşıldı. Kul’un, Yunanistan tarafında bulunan cenazesi ailesi tarafından teşhis edildi. Adli Tıp’ta yapılacak işlemlerin ardından cenaze, ailesine teslim edilecek.

Kul’un annesi Ünzile Araz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Oğlum, evladım; Mahir Metem aramalar sonucu bulundu. Adli tıp kurumundan teşhis işlemlerinden sonra cenazemizi alacağız. Bu süreçte yanımda olan tüm halkımıza, dostlarımıza, Mahirimin bulunması için destek olanlara teşekkür ediyorum, Oğlum sahiplenmemiz, ve direnişimiz sonucu mezarsız kalmadı” ifadelerini kullandı.

Gazete Yolculuk'ta yer alan habere göre, Mahir Mete Kul, Türkiye’de Liseli Dev Genç’in açıklamalarına katıldığı ve hakkında verilen gizli tanık ifadeleri nedeniyle “örgüt üyeliği” iddiasıyla hakkında açılan davada 2017 yılında tutuklanıp 10 ay tutuklu kalmasının ardından 5 ay önce tahliye edilmişti. Kul’un Türkiye’de yaşamına devam etmesi; yargılandığı davada onlarca yılla tarif edilen hapis cezaları ve okuluna devam ettirilmemesi gibi sebeplerle engellenmişti.

Yurt dışı çıkış yasağı da bulunan üniversite öğrencisi Kul, 24 Mart’ta Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmek isterken; içerisinde bulunduğu botun alabora olması sonucu kaybolmuştu. Kendisi gibi politik nedenlerle 5 ay önce Yunanistan’a giden annesi Ünzüle Araz, oğlunun nehre düşerek kaybolmasının ardından “Oğlum gencecik bir üniversite öğrencisiydi. Cezaevine attılar. Tahliye olduktan sonra okuluna gidişi de engellendi. Yurtdışı çıkış yasağı da olduğu için bu yolu tercih etti” ifadelerini kullanmıştı.