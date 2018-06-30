Madımak Katliamı'nın baş sanığının adresi belli ama 'bulunamıyor'

Madımak Katliamı'nın baş sanıklarından Murat Sonkur'un adresinin Almanya'da 5 kez tespit edildiğini, ancak her Savcılık başvurusundan hemen sonra adresini değiştirdiği öğrenildi.

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nin yakılması ve 35 kişinin ölümüne ilişkin davadan dosyası ayrılan ve şimdiye kadar yakalanamayan firari sanık Murat Sonkur’un ikamet adresleri Almanya’da tespit edildi.

Artıgerçek'ten Süheyla Kaplan'ın haberine göre, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) adına ‘Sivas davasını’ takip etmek üzere görevlendirilen ve Hamburg’da yaşayan avukat Mahmut Erdem, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası görülen Sivas katliamının baş sanığı Murat Sonkur’un Almanya’da yaşadığı adreslerin tümünü tespit etti.

“ALMAN MAKAMLARINDAN ADRES İSTENDİ SONKUR ORTADAN KAYBOLDU”

Sivas’ta 35 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak davasının duruşması 26 Haziran 2018 tarihinde Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir dakika süren duruşma 28 Kasım 2018 tarihine ertelendi. Kırmızı bültenle aranan sanıklar Murat Sonkur, Murat Karataş ve Eren Ceylan’ın aranmasına devam edilmesine karar veren mahkeme başkanı sanıkların adreslerinin bulunamamasını kararına gerekçe gösterdi.

Sivas Davası’na ilişkin gelişmeleri Almanya’dan takip eden Av. Mahmut Erdem, Murat Sonkur’un Almanya’da yaşadığını, tüm ikamet adreslerinin tespit edildiğini ve bilgilerin tümünün Türkiye’ye Sivas davasının mağdur avukatlarına gönderilerek mahkemeye sunulduğunu söylüyor. Ancak mahkeme, şimdiye kadar bu bilgileri işleme almadı.

Firari sanığın Almanya’daki tüm ikamet adreslerini tespit ettiğini belirten Erdem, baş sanık Sonkur’un Alman makamları tarafından belirtilen ikamet adreslerine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Murat Sonkur, Sivas katliamından sonra Almanya’nın Hessen eyaletine kaçıyor. Burada bir süre yaşadıktan sonra 22 Kasım 2016 yılına kadar Hamburg’un Harburg semtinde ikamet etmeye başlıyor.”

Bu bilgileri tespit eden Erdem ilgili kentlerdeki Alman ikamet dairelerine Murat Sonkur’un ikamet bilgilerini almak için başvuruyor. Ancak bu başvuruların hemen akabinde Murat Sonkur yeniden ortadan kayboluyor.

Sonkur’un peşini bırakmayan Erdem, Kasım 2016’dan sonra Murat Sonkur’un bu kez Almanya’nın Augusburg kentinde ikamet ettiğini ortaya çıkarıyor. Augusburg’daki ilgili ikamet dairesi tarafından avukat Erdem’e bilgi ulaştırılmasının ardından firari sanık Murat Sonkur bu adresten de kayboluyor.

Davanın peşini bırakmayacağını belirten Erdem, sanığın bulunup Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini belirtti.