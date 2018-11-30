Maden ocakları: Aşağıda ölüm var, yukarıda açlık…

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı ile 20 Kasım'da Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan kaçak maden ocağında meydana gelen, üç işçinin yaşamını yitirdiği patlama hakkında konuştuk. Kaymakçı, bir madencinin 'Aşağıda ölüm var, yukarıda açlık. Aşağıdaki ölüm olasılık, yukarıdaki açlık kesin' sözüne kulak verilmesi gerektiğini söylüyor.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan kaçak maden ocağında 20 Kasım tarihinde meydana gelen patlama sonucu üç maden işçisinin hayatını kaybetmesinin ardından TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı kaçak maden ocaklarını değerlendirdiği bir basın açıklaması yapmıştı. Basın açıklamasında kaçak maden ocaklarını "mayınlı bir tarla" olarak niteleyen ve yaşananın iş kazası değil “göz göre göre cinayet” olduğunu belirten Kaymakçı konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

'EN BÜYÜK NEDEN İŞSİZLİK'

Geçtiğimiz hafta Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan kaçak maden ocağında yaşanan iş cinayetiyle 3 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından bir açıklama yaptınız. Açıklamada kaçak ocaklarda, iş güvencesi ve sosyal haklardan yoksun olarak devam eden denetimsiz ve ilkel çalışma koşullarda bu türden cinayetlerin kaçınılmazlığına vurgu yapılıyor. Madencilik alanında giderek artan ve her gün değişik bölgelerde yaşanan ölümlere rağmen kaçak ocakların ve ilkel-güvencesiz koşullarda çalışmanın önlememesinin nedenleriyle ilgili düşünceniz nedir?

İnsanların böyle yerlerde çalışmalarına neden olan en önemli neden uzun yıllar işsiz kalmaktan kaynaklanan çaresizliktir, ümitsizliktir, işsiz insanın kendisinin ve ailesinin geleceği ile ilgili yaşadığı kaygıdır, güvencesizliktir. Bir madencinin hiç unutulmayan bir sözünü tekrar hatırlatmak isterim… “Aşağıda ölüm var, yukarıda açlık. Aşağıdaki ölüm olasılık, yukarıdaki açlık kesin”. Çaresizlikle ilgili bundan daha etkili bir anlatım olabilir mi? Ülkeyi yöneten herkesin bu cümleyi okuması lazım. Kader deyip geçemezsiniz buna. Keşke bunu incitmeden söyleyebilmenin bir yolu olsaydı, ama yok. Her ülkede farklılık gösterse de tüm ülkelerin yaşadığı temel bir sorundur işsizlik. En yüksek oran da gençler arasındadır ülkemizde. Hele ki ülkemizde yaşanan ekonomik krizle birlikte sadece işsiz olanları değil bir işe sahip olanları bile etkilemektedir. Tez elden kesin çözüm bulunmalıdır. Kısaca ve basit olarak söylemek gerekirse, siyaset yapmaktan amaç insanın mutlu etmekse eğer, insana önem veren, insan odaklı politikaların hayata geçirilmesine dayalı bir zihniyet değişimi ile mümkündür bu da. Tersi insanın umutsuzluğa sürüklenmesine yol açacaktır, şimdiye kadar olduğu gibi.

'ÖZ KAYNAKLARIMIZA DAYALI BİR ENERJİ POLİTİKASI HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Ülkemizde madencilik alanında, giderek ağırlaşan çalışma koşullarının yanında özelleştirmeler ve kapanan üretim sahaları nedeniyle ciddi bir işsizlik sorunu yaşanıyor. Öte yandan bu sürecin Türkiye’nin enerji alanında giderek artan dışa bağımlılığını beslediği de açık. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

Madencilik sektörü ülkelerin kendi öz kaynaklarına dayalı, kalkınmasına yön veren, dışa bağımlılığın azalması açısından en fazla katma değer yaratan ve istihdam sağlayan sektörlerin başında gelmektedir. Gelişmiş ülkeler; sanayileşmenin temel girdilerini üreten madencilik sektörüne verdikleri önem sayesinde bugünkü ekonomik güçlerine ulaşmışlardır. Dışa bağımlılığı artıran ithalata dayalı ve pahalı enerji yatırımları yerine kendi öz kaynaklarımıza dayalı bir enerji politikası hayata geçirilmelidir.

Madencilik alanında kaçak üretimi, güvencesiz çalışmayı ve iş cinayetlerini önlemek için nasıl bir devlet politikası izlenmesi gerekir?

Bu sorunuzun yanıtına dair düşüncelerim 23 Kasım 2018 tarihli basın açıklamamızda yer almaktadır. Daha kapsamlı bilgi edinmek için söz konusu açıklamaya bakılabilir.

Teşekkür ederiz.

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Kaymakçı’nın konuya ilişkin olarak Zonguldak Demokrasi Platformu adına yaptığı 23 Kasım 2018 tarihli basın açıklaması aşağıda yer almaktadır:

Ölümlere Davetiye…(!) 20.11.2018 tarihinde Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan ruhsatsız/kaçak bir maden ocağında meydana gelen patlamada Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk adlı 3 insanımız hayatlarını kaybetmiş, Evren Cinemre ve Adem Alibaş isimli 2 işçimiz ise ağır yaralı olarak kurtarılıp hastanede tedavi altına alınmışlardır. Hayatını kaybeden işçilerimizin ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yeraltı kömür madenciliği dünyanın en zor mesleklerinin başında gelmektedir. Bu faaliyet yürütülürken göçük, grizu, yangın vs gibi yaşanabilecek riskli durumları ve can kayıplarını önlemenin yegâne/biricik yolu; ancak mühendislik bilim ve tekniğine uygun davranılması, madencilik faaliyetlerinin işçi sağlığı iş güvenliği açısından alınması gereken güvenlik önlemlerinden taviz vermeden yürütülmesidir. Asgari ve olmazsa olmaz koşulu budur. Devletin ilgili kurumlarının da bu koşulların yerine getirilip getirilmediğinin denetimini yapmasıdır. Bunlar yerine getirilmeden madencilik faaliyeti yürütülemez. Eğer aksi olursa bu yaşadığımız olayda olduğu gibi daha çok canlarımızı kaybederiz. Zonguldak Madencilik Camiası ve ülkemiz bu acı gerçeği yıllarca yaşayarak, canlarını vererek, yakınlarını kaybederek veya sakat kalarak tecrübe etmiştir. Kaçak ocaklarla ilgili düşüncelerimizi defalarca ifade ettik. Önlenebilmesi için yapılması gerekenler konusunda önerilerimizi dile getirdik. Bunların bir kısmını kamuoyuyla bir kez daha paylaşmakta fayda görüyoruz. Bilindiği gibi kaçakçılık bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticarettir. Yani bir suçtur. Dolayısıyla yasal bir dayanağı olmadan izinsiz olarak üretilen kömürün ülke içinde serbestçe satılması veya satın alınması da bu suça ortaklık etmektir. Kaçak üretimi önlemek de devletin ilgili birimlerinin görevleri arasındadır. Kömür kaçakçılığı hala bölgemizin en büyük sorunlarından birisi olmaya devam etmektedir. İşsizlik nedeniyle insanlar her türlü denetimden, iş güvenliğinden ve sosyal güvenceden yoksun “kaçak ocaklar”da canları pahasına çalışmakta ve buralarda meydana gelen kazalarda hayatlarını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadırlar. Yeraltı maden ocaklarında havalandırmadan-tahkimata, nakliyattan-su atımına kadar son derece özel önlemler ve teknik teçhizatla çalışılmaktadır. Eğitim ve örgütlenme de olmazsa olmazlar arasındadır. Hiçbir madencilik bilgisi içermeyen, teknolojisi olmayan, kömürü, gazı, tahkimatı, havalandırmayı bilmeyen, işçi sağlığı iş güvenliğinden habersiz ve hiçbir teknik denetim olmadığı için son derece ilkel koşullarda sürdürülen çalışmalar sonucunda ise kazaların olmaması mümkün değildir. Dolayısıyla mayınlı bir tarla olarak nitelendirilebilecek kaçak ocaklarda meydana gelen bu tür kazalar bir iş kazası olarak nitelendirilemez. Bunun adı olsa olsa “göz göre göre cinayet”tir… Neredeyse her gün benzer haberlerle sarsılıyoruz. Birer ikişer evine ekmek götürmek umuduyla böyle yerlerde çalışan insanlarımızı hem de çok genç yaşlarda kaybediyoruz. Bu türden ocakları kapatmanın kalıcı bir çözüm olmadığını, sürekli yenilerinin açıldığını görüyoruz. Bu tür ocakların açılmasını ve adeta bir ölüm tüneli olan böyle yerlerde insanları çalışmaya zorlayan nedenleri ortadan kaldırmalıyız. Ana babaların evlatlarını, çocukların yetim, kadınların eşsiz kalmalarının acısını ve sorumluluğunu yüreğimizde hissetmeliyiz. Bu sağlanıncaya kadar geçmiş yıllarda defalarca dile getirdiğimiz gibi kaçak ocakların açılmasını, işçilerin yasal olmayan şekilde buralarda çalıştırılmasını ve üretilen kömürün piyasada satılabilmesinin önüne geçilmeli ve bu süreç mutlaka önlenmelidir. Olayda yaşamını yitiren insanlarımızı saygıyla anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Tüm madencilik camiasına baş sağlığı diliyoruz. Madencilik sektöründe giderek artmakta olan iş kazaları konusunda ilgilileri uyarıyor ve görevlerini eksiksiz yapmaya, gereken önlemleri acilen almaya davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz. 23 Kasım 2018