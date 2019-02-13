Maden Kanunu’nda değişiklik Meclis’te: Yeni Soma'lara yol açacak

TBMM Genel Kurulu’nda Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 7 maddesi daha kabul edildi. Teklifin kabul edilen 20. maddesiyle Türkiye Taş Kömürü ve Türkiye Kömür İşletmeleri uhdesinde bulunan sahaların bölünerek devredilmesine olanak tanınıyor.

TBMM Genel Kurulu’nda Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 7 maddesi daha kabul edildi. Böylece, teklifin birinci bölümünde yer alan 25 maddesi kabul edilmiş oldu.

Teklifin kabul edilen 20’nci maddesi, Türkiye Taş Kömürü ve Türkiye Kömür İşletmeleri uhdesinde bulunan sahaların bölünerek devredilmesi veya mevcut rödovans sahalarının rödovans alanlarıyla sınırlı olarak yapacakları sözleşmeye istinaden bölünerek devredilmesine olanak tanıyor.

Buna göre rödovans sözleşmeleri, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün izniyle yapılabilecek ve Genel Müdürlük bu sözleşmelere taraf olmayacak.

’YENİ SOMA FACİALARI ANLAMINA GELECEK’

Genel Kurul'da sözkonusu maddeyle ilgili söz alan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Bu maddeyle adı geçen kurum ve kuruluşların yasal yükümlülüğü ortadan kaldırılıyor. İkincisi, bu maddeyle adı sık sık maden kazalarıyla gündeme gelen yer altı madenciliğinde iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri daha da kötü hâle geliyor. Üçüncüsü, bu madde madencilikte sürdürülebilir olmayı ortadan kaldırıyor” dedi.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre “Yaşananlardan ders alınmadığını” belirten Girgin, “Kısacası, madencilik sektöründe 19’uncu yüzyılın şartlarına geri dönmek olan rödovans garabetinin ortadan kaldırılması gerekirken, yönetmelik statüsünden kanun statüsüne getirilerek şimdiye kadar yaşanan acılardan ders çıkarılmadığı da görünmekte” diye konuştu.

Girgin söz konusu “rödovans sisteminin yeni Soma faciası, ölümler ve anaların gözyaşı anlamına geleceğini” söyledi.

AKP’LİLER OYLAMA İÇİN GELDİ

Kritik maddenin oylaması öncesi CHP yoklama istedi. Elektronik cihazla yapılan ilk yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı. Birleşime 15 dakika ara verildi. Aradan sonra yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulundu, madde oylanarak kabul edildi. Aradan sonra salonu dolduran AKP’lilere seslenen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Müzakereler yapılırken çil yavrusu gibi dağılıp oylamada Çin ordusu gibi gelme geleneği var. Bu kadar milletvekilini yer altında madende mi saklıyorsunuz da 30 kişiyle izliyorsunuz, oylama sırasında yeryüzüne çıkıyor?” diye konuştu.

