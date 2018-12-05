Madame Coco'da baskı sürüyor: Çalışanların iş tanımı yok, mobbingle istifaya zorlama var

Daha önce de çalışanlara baskı ve emekçilerin ücretlerinde yapılan kesintilerle gündeme gelen Madame Coco'da işçi düşmanı uygulamalar sürüyor. Çalışanlar iş tanımları olmadığını ve her işi yapmak zorunda kaldıklarını, yönetimin çalışmasını istemediği kişilere mobbing yaparak istifaya zorladığını bildiriyor.

Madame Coco mağazalarında çalışanlar üzerindeki baskı ve "sayım açığı" nedeniyle kesintiler sürüyor. Mağazalarda çalışanlar, depoculuktan satışa kadar her işi yapmak zorunda kaldıklarını, kendilerine iş sözleşmelerinin verilmediğini aktarıyor.

soL'a konuşan bir Madame Coco çalışanı, işe girme süreci ve sonrasında yaşadıklarını aktararak, Madame Coco mağazalarının "uzun süre çalışılması mümkün olmayan" yerler olduğunu ifade etti.

'GİRERKEN PİŞMAN OLURSUN DEDİLER'

Madame Coco'ya girdiği dönemde sosyal medyada çok sayıda haber çıktığını, ancak o zaman bunlardan haberdar olmadığını ifade eden çalışan, buna rağmen şirkete girdiği sırada kendisine çalışanlar tarafından "3 ay içerisinde pişman olursun" denildiğini ifade etti.

Çalışanların maaş, fazla mesai ve primlerin alınmasındaki zorluklar konusunda konuştuğunu ifade eden Madame Coco çalışanı, şirkete dair çıkan haberler üzerine kimi düzelmeler olduğunu, ancak sayım açıklarının primden kesilmesi gibi uygulamaların sürdüğünü söyledi.

'SAYIM AÇIĞINA GÖRE PRİM KESİNTİSİ'

Şirketin çalışanlara verdiği primleri hesaplarken, sayım açığı ve kırılan ürünler gibi şirketin kendi maliyetlerini de çalışanlara yıktığı aktarılıyor. soL'a konuşan çalışan, şirketin zararının çalışanlar arasında pay edilerek karşılandığını ifade ediyor.

Yasal zorunluluğa rağmen çalışanlar işe girdiklerinde kendilerine sözleşmelerinin kopyası verilmiyor. Bu sebeple çalışanlar almaları gereken ücret ve haklara dair bilgi sahibi olamıyor.

Madame Coco çalışanı, enflasyonun ardından ürün fiyatlarının artırıldığını, fiyatı hata sonucu aynı kalan bir ürünün düşük fiyata satılması durumunda aradaki farkın yine çalışanlardan alındığını belirtiyor.

'BELİRLİ BİR İŞ TANIMI YOK'

Haftada iki kere "floorset" denilen uygulamayla mağazadaki ürünlerin yerlerinin değiştirildiğini ifade eden Madame Coco çalışanı, ürünleri taşımanın zorluğu sebebiyle çalışanların yıprandığını aktarıyor.

Mağazalarda çalışanlar için belirli bir iş tanımı bulunmazken, çalışanlara depo ve mağaza düzenlemeden , ürün fiyatlarını revize ettirmeye ve satışa kadar her iş yaptırılıyor.

Kamerayla izlenen çalışanların oturmasına izin verilmezken, yarı zamanlı çalışanlara yalnızca yarım saat yemek arası veriliyor. Yarı zamanlı çalışanların bu sürede yemek yiyebilmesi mümkün olmuyor.

'İŞ KAYGISI VAR ŞİKAYET EDEMİYORLAR'

Mağaza müdürü ve bölge müdürleri, bir çalışanı işten çıkartmak istediğinde o çalışanın "istifasını almak" için üzerinde baskı kurulmaya başlanıyor. İstifa etmesi istenen çalışandan "yapamayacağı işler" istenerek, üzerinde psikolojik baskı kuruluyor.

soL'a konuşan Madame Coco çalışanı, mağazalarda çalışanların "iş kaygısı" sebebiyle bu baskıları şikayet edemediğini ifade ediyor.

Madame Coco mağazalarında "2-3 ay" çalışılabildiğini ve yıpratıcı uygulamalar sebebiyle mağazalarda çalışan herkesin "yeni bir iş aradığını" ifade eden çalışan, şirketin "çok fazla iş arayan olması" sebebiyle istifalardan kaygı duymadığını aktarıyor.