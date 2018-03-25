Macron'dan Erdoğan'a: Afrin’deki durumdan son derece endişeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Afrin’deki durumdan son derece endişeli olduklarını dile getirdiği öğrenildi.

Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında dün (23 Mart) gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Elysee Sarayı’ndan açıklama yapıldı.

Sputnik’in haberine göre, Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinde Afrin’deki durumdan son derece endişeli olduklarını dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Macron, Fransa’nın Afrin bölgesindeki Türk müdahalesinin en başından itibaren net bir şekilde endişesini dile getirdiği ve sivillerin insani yardıma tam erişiminin sağlanması ve önceliğinin tamamen Fransa için ulusal güvenlik sorunu olan IŞİD’e karşı müdahaleye verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hiçbir şey Suriye ve Irak’ta kalmaya devam eden IŞİD güçlerine baskının azalmasına yol açmamalı.

Fransa lideri Macron’un, Suriye’deki ateşkesi desteklemeye yönelik yapıcı anlaşmanın yapılması gerektiğini dile getirdiği aktarılan açıklamada, “Rusya, İran ve Türkiye’nin müdahalesi bağlamında, mevcut durumdaki kötüleşme ve gerilimdeki artış dikkate alındığında Fransa Cumhurbaşkanı, bölgede faaliyet gösteren tüm oyuncuları Suriye genelindeki ateşkesin tarihlerine daha sıkı uymaya ve uzun vadeli politik çözümler aramaya çağırdı” ifadelerine yer verildi.

Elysee Sarayı, “Bu temelde Fransa Cumhurbaşkanı, önümüzdeki günlerde Suriye konusunda derin ve yoğun görüş alış verişini sürdürmeyi diledi” diye ekledi.

'ERDOĞAN DA MACRON'A SİTEM ETTİ'

Anadolu Ajansı’nın (AA) Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde de, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesinde, Afrin konusunda yapılan temelsiz açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi” ifadeleri yer almıştı.