Macron: Türkiye'nin Kıbrıs ihlallerini tolere etmeyeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkeye ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile düzenlediği basın toplantısında 'Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyeceğiz, zayıflık göstermeyeceğiz' dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşme öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Macron, "Elysee Sarayı’nda Doğu Akdeniz’deki gerginliği de konuşacağız. Türkiye’nin son girişimini uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Bu konuda Yunanistan, AB ve Fransa olarak tam bir koordinasyon içindeyiz. Ve sorunun çözümü için bu konuda koordineli kalmaya devam edeceğiz" dedi.

"Fransa, Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyecek" diyen Macron, "Zayıflık göstermeyeceğiz" ifadesini kullandı.