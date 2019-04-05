Maçoğlu'ndan sokak hayvanları için bağış çağrısı

Dersim'de TKP listelerinden girdiği seçimleri kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, kutlama için çiçek ve hediye gönderilmemesi, sokak hayvanlarına katkıda bulunulması çağrısı yaptı.

TKP listelerinden girdiği seçimleri kazanarak bugün mazbatasını alan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, kutlama için hediye ve çiçek göndermek yerine sokak hayvanları için katkıda bulunma çağrısında bulundu.

Maçoğlu "Ovacık'ta belediye başkanlığı yaptığım dönemin tecrübesinden biliyorum. Birçok dostumuz bize çiçek hediye gibi bir şeyler getirmeye çalışacak. Ben burada özellikle şunu belirtmek isterim. Belediyemizin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi var. Oradaki sokak hayvanlarının bakımının daha rahat gerçekleştirilmesi ve beslenmesi için belediyemizin açacağı hesap numarasına çiçek ve hediye göndermek yerine buraya bağış yapmalarını rica ediyorum. Çiçek ve hediye kabul etmiyoruz, sokak hayvanlarının bakımı için açacağımız hesaba yardımda bulunurlarsa çok daha iyi olur" dedi.