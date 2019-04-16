Maçoğlu sözünü tuttu, makam aracını gelin arabası yaptı

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkanlığına ait makam aracını kentte yeni evlenen çiftin gelin arabası yaptı.

TKP listelerinden girdiği 31 Mart yerel seçimlerinde Dersim Belediye Başkanı seçilenFatih Mehmet Maçoğlu, seçim öncesi verdiği sözü tuttu.

Seçim öncesi yaptığı açıklamalarda makam aracı kullanmayacağını belirten Maçoğlu, belediye başkanlığına ait makam aracını düğün arabası yaptı.

Düğüne katılarak genç çifti tebrik eden Başkan Maçaoğlu, "Seçim öncesi seçilirsem makam aracını ilk evlenen çiftlerimiz için gelin arabası yapacağımı söylemiştim. Bu arkadaşlarımız da ilk başvuran çiftimiz oldu. Bu araç halkın aracıdır, halkın hizmetindedir" ifadelerini kullandı.