Maaşlarını alamayan işçiler işbaşı yapmadı

İzmir Buca'da Uniteks Tekstil’in taşeronu TR İnter Tekstil firmasının iki aydır maaşlarını ödemediği tekstil işçileri direnişlerini sürdürüyor. Bugün fabrika patronuyla görüşen işçiler, 'işbaşı yapın' cevabını aldı. İşçiler maaşlarını ödenene kadar fabrika önünde nöbet tutacak.

İzmir Begos 3. Bölge içinde yer alan TR İnter Tekstil firmasında çalışan ve yaklaşık 2,5 aydır maaşlarını alamayan tekstil işçileri günlerdir direniyor.

Uniteks Tekstil isimli firmanın taşeronu olarak çalışan TR İnter Tekstil firması patronu, bugün fabrikaya görüşmeye giden işçilere, "siz çalışın ben alacaklarınızı vereceğim" diyerek işbaşı yapmalarını söyledi. Maaşları ödenmeyen ve fabrikanın önünde nöbet tutan tekstil işçileri, maaşları ödenene kadar işbaşı yapmayacaklarını söyleyerek, "alacaklarımız verilene kadar kimse çalışmıyor" dedi.