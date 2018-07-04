Enflasyon son 14 yılın rekorunu kırarak yüzde yüzde 15'lere kadar çıkarken, emekçilerin maaşları da her geçen ay daha fazla eriyor.

Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık, 2018 yılının ikinci yarısında maaşlarda yaşanacak kesinti miktarlarını yazdı.

"Yılın ikinci yarısında maaşlar ne kadar azalacak?" sorusuna yanıt veren Karabıyık, şu ifadeleri kullandı:

BİRKAÇ gün önce altıncı ay maaşları ödendi... 2018’in ikinci yarısındayız artık...

Geçmiş altı ay için; çalışanlar, net maaşlarındaki değişimi her ay itibariyle banka hesaplarında zaten görmüşlerdi... Peki, gelecek altı ayda net maaşlar ne kadar azalacak? Birçok çalışan için en önemli soru bu. Aile bütçesinin belki de tek gelir kalemi olan net maaşa göre, tüm harcamalar yapılacak...

Brüt ücret üzerinden maaşları hesaplanan çalışanlar için; yılın başında kesinti yapılan vergi tutarı ilerleyen aylarda artıyor. Önümüzdeki altı ay için; maaştan kesilen gelir vergisi tutarı ne kadar artacaksa, net ücret de aynı tutarda azalacak...

Örneğin; 3 bin 500 lira brüt ücreti olan bir çalışan, ocak net maaşı olarak 2 bin 654 lirayı banka hesabında görmüşken, mayıs da 2 bin 650 lirayı, haziran da ise 2 bin 505 lirayı hesabında gördü... Önümüzdeki beş ay boyunca da her ay 2 bin 505 lira olarak net maaş hesaplanacakken aralık ayına gelindiğinde ise net maaş olarak bankaya 2.386 lira yatırılacak. (TABLO I)