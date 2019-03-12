LPG'ye zam geliyor

LPG Otogaz bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş zamlandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklama göre akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi geldi. Yapılan açıklamada; "13/03/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 5 kuruş Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. Eşel Mobil sistemi bu yıl ilk olarak LPG otogazda devreye alınmıştır. Diğer ürünlerde ihtiyaç oldukça devreye alınacaktır." ifadelerine yer verildi. Akaryakıtta, 17 Mayıs’ta başlayan, zam ihtiyacının ÖTV gelirlerinden karşılanıp, pompa fiyatlarının sabit tutulmasını öngören eşel mobil uygulaması 8 Ocak'ta sona ermişti.