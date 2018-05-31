Ceyda Karan'a konuşan iktisatçı Sabri Öncü, AKP'nin İngiltere ziyaretleri hakkında 'Londra çıkartması teslimiyettir, Sevr gibi bir şey. Gittik teslim olduk' dedi.

İktisatçı Sabri Öncü, İtalya ve Avrupa Birliği’ni sarsan krizin "avro tasarımının yanlışlığı" ve "finans kapitalin zaten dizginlenemeyecek" olmasından kaynaklandığını söyledi.

Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Merkezi (TÖZ) Baş Ekonomisti Öncü'ye göre dünyada sürecek krizler ve istikrarsızlık ise "bir büyük savaşa gebe".

'SEVR GİBİ BİR ŞEY'

Sputnik'ten Ceyda Karan'a konuşan Öncü, AKP'nin İngiltere ziyaretleri hakkında “Londra çıkartması teslimiyettir, Sevr gibi bir şey. Gittik teslim olduk” dedi.

Kur krizinin ardından Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "İkinci Londra çıkartması" ile yabancı yatırımcıları "teskin etmeye" çalıştılar.

‘AB'NİN SORUNU AVRO TASARIMININ YANLIŞLIĞI'

Öncü İtalya'da yaşananlar için şunları söyledi:

"Bütün bu işin arkasında baştan yapılmış olan avro tasarımının yanlışlığı yatıyor. Bir zamanlar Avrupa Birliği acaba uygarlık beşiği, insan hakları, demokrasi, liberal ekonominin merkezi mi yoksa Almanya'nın hegemonyası altında bir emperyalist proje mi tartışmaları oluyordu? Ben ikinci tarafta yer alanlardanım. Bunun bir Alman baskınlığı altında emperyalist proje olduğunu iddia ediyorum. Emperyalizmin başında da sermaye akışları gelir. Sermaye girdiği yerde de büyümek amacındadır. Bu büyümeye katkısı olsa da olmasa da amacı büyüyerek oradan çıkmaktır. Bir gün artık büyüyemeyeceğini fark ettiğinde de çeker gider. Giderken de oradan almış olduğu özellikle finansal varlıkları satışa geçer. O satışlar sırasında bu finansal varlıkların fiyatları düşer. Eğer aldıkları devlet tahvilleri ve özel tahviller ise faizleri yükselttirirler. Piyasaların beklentileri var. Bütçe açığı olmayacak, enflasyon olmayacak, hatta Avrupa'da kural enflasyon yüzde ikinin altında olacak, büyük cari açıkları olmayacak gibi piyasadaki herkesin bildiği kurallar var. eğer siz o kuralların dışında hareket etmeye başlarsanız da sizi cezalandırmaya başlıyorlar. Eğer siz sermaye akışlarına kapınızı sonuna kadar açtıysanız, çekip gittiklerinde geriye bıraktıkları bir harabedir. Yunanistan öyle oldu. İtalya'da oraya doğru gidebilir. Merkezden çevreye doğru akmakta olan sermaye çıkmaya başladığında böyle bir yangın yeri haline gelir ortalık."

‘FİNANS SERMAYE, BU DÜZENİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR AMA…'

Finansal sermayenin küresel entegrasyon denemesinin ortaya ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar çıkardığını söyleyen Öncü, İngiltere İşçi Partisi'nin de karşısında yer aldığı Brexit örneğinin bu modeldeki sıkıntıları ortaya serdiği görüşünü dile getirdi. Öncü şu saptamaları yaptı:

"İlginç bir şekilde İngiltere'de Brexit'e karşı olanlar arasında İngiliz İşçi Partisi de var. Finans sermayesi tarafından bir küresel entegrasyon denemesi yapıldı. Bu ortaya ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar çıkardı. Gelir ve servet dağılımı iyice bozuldu. Halk artık hayatından memnun değil o nedenle başka şeyler yapılmasını istiyor. Bir yandan da finans kapital yani finans sermaye Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de bu düzenin akışının devam etmesini istiyor. Ve onların işine gelen şeyler arasında İngiltere'nin euro'dan çıkmaması da var. İngiltere de çıkacağız demeye başlayınca orada da ortalık karışmaya başladı. Brexit'i engellediler. Aslında İngilizler çakıcağız yönünde oy verdiler ama hala çıkmadılar. Bu sürecin sonlandırılması lazım. 2019'da sonlandırılacak. Bunu İşçi Partisi'ndeki ilerici solcular da biliyor. Bir şekilde çıkarlarsa aynı İtalya'da yapılan cezalandırmalar gibi İngilizler de cezalandırılabilirler. Büyük paralar döndüğü zaman ortalıklarda, o trilyonlar bir taraflardan öbür taraflara gittiğinde ayrıldıkları yerde ciddi ekonomik sıkıntılara neden oluyorlar. O nedenle bunu engellemek istiyorlar. İşin içinde başka nedenler de var ama asıl korku AB'den çıktıklarında ekonomik anlamda başlarına gelecekler."

‘FİNANS KAPİTAL İTALYAN MISIN, JAPON MUSUN, BAKMAZ'

Türkiye'deki ekonomik krize de atıf yapan Öncü, Ankara'nın son dönemde yatırımcılara ve piyasalara verdiği mesajların sorunların körüklenmesinde etkili olduğu görüşünü dile getirdi. "Finans kapital kimsenin gözünün yaşına bakmaz" diyen Öncü, Ankara'nın istenileni yapmak zorunda kalacağına şu sözlerle dikkat çekti:

"Piyasalar sizin kim olduğunuza bakmaz. Türkiye'de ‘Başarımızı çekemiyorlar. Faiz lobisi saldırıyor' deniyor. Ama faiz lobisi denen şey finans kapitaldir zaten. Finans kapital de kimsenin gözünün yaşına bakmaz. İtalyan mısın, Japon musun gibi bir sıkıntısı yoktur onun. Finans kapital girdiği yerde kendisini büyütmek ister, büyütemeyeceğini farkettiği zaman da çeker gider. Şu anda olmakta olan o. Buradan gönderilen bütün sinyaller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Londra seferinde verilen sinyaller içeriye girmiş olan sermayenin büyümesini sürdüremeyeceği yönündeydi. Onlar da karar verdiler, çıkmaya başladılar. Aslında bunu uyarı amacıyla da yapmış olabilirler. ‘Bakın bu yaptıklarınızı sürdürürseniz, biz de çeker gideriz. Bakın, görün gidiyoruz da' şeklinde bir mesaj verdiler. Bizimkiler de bu mesajı aldılar. Son Londra çıkartması da teslimiyettir. Sevr gibi bir şey. Gittik teslim olduk. Orada yapısal reformları gerçekleştireceğiz, enflasyonu indireceğiz, bütçe açığını düzenleyeceğiz, bilançoya çekidüzen vereceğiz, ekonomideki ısınmayı engelleyeceğiz gibi sözler verdiler.

‘100'DEN FAZLA KİŞİYE TESLİMİYET BAYRAĞI AÇILDI'

Şimşek ile Çetinkaya'nın Londra'daki temaslarını yorumlarken, "Mehmet Şimşek'in dediğine göre 100'den fazla yatırımcı ile konuşmuşlar. Kim bu yatırımcılar? Büyük bankalar, büyük yatırım fonları, büyük yatırım bankalarından oluşan 100'den fazla kişiye teslimiyet bayrağı açtı" diyen Öncü, vaadlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin dikkate alınmamasının dile getirildiği haberlerine atıf yaptı:

"Siz bakmayın bizim seçimde partimizin lideri, cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan'ın dediklerine. Aslında biz, siz ne isterseniz onu yapacağız' şeklinde teslim oldular. Merkez Bankası, finans sermayenin isteklerine cevap verecek eylemleri yaptığı sürece onlar tarafından bağımsız olarak algılanır. Onlar ne istiyorsa onu yapıyor çünkü. Mesela enflasyon varsa faizleri yükseltmek gibi beklentileri karşılayacak adımlar atmak zorunda. Merkez Bankası bağımsızlığından onların anladığı o. Sayın Erdoğan da ‘Ben bu faizleri indireceğim. Faiz sebeptir enflasyon da neticedir' gibi ciddi bir ekonomik teori geliştirmişti. Bu onların istediklerinin gerçekleştirilmeyeceği, paralarının birikemeyeceği, Merkez Bankası'nın onların istediği gibi faizleri arttıramayacağı gibi sinyaller gönderildi. Onlar da cezalandırdılar."