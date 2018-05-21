Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Listeler açıklandığında partilerde deprem etkisi yaşanabilir' dedi.

AKP'li yazar Abdulkadir Selvi, bugün açıklanacak milletvekili listelerine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"Bu seçimlere liderler damgasını vurdu, onlar da listeleri adeta kozmik odalarda hazırladılar. Sadece 'Büyük sürprizler geliyor. Liderler ters köşe yapabilir' uyarısını alıyorum. Ne sürprizi? Listeler açıklandığında partilerde deprem etkisi yaşanabilir" diyen Selvi, "Erdoğan listeleri hazırladığı ekibi daralttı. Daha çok Başbakan Binali Yıldırım ve Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun’la birlikte çalıştığı söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti milletvekillerine verdiği veda iftarından bir gözlemi paylaşmak istiyorum. Programının yoğunluğu nedeniyle daha önce iftar bittikten sonra konuşmasını yapıp ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez salondan en son ayrılıyor. Başbakan Binali Yıldırım’ı yanına alıp, milletvekilleriyle tek tek tokalaşıp, onlarla fotoğraf çektiriyor. Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları sırasında isimleri Abdullah Gül’le anılan eski bakanlar Ali Babacan ile Beşir Atalay da iftara katılıp Erdoğan’la fotoğraf çektiriyorlar. AK Parti’de 7-8 bakanın listelerde yer almayacağı, onların seçimlerden sonraki kabinede devam edeceği konuşuluyor. Erdoğan bakanları sahaya sürecek. İstanbul ve Ankara olmak üzere liste başlarında bakanları göreceğiz. İzmir’de Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine liste başı olacaklar" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın İzmir'den vekil adayı olması, Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda Binali Yıldırım'ı bakan olarak düşünmediğini ortaya koyuyor.