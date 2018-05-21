Liste dışı kalan Yarkadaş ve Erdem'den açıklama

CHP'nin milletvekili aday listesi dışında bıraktığı isimlerden Barış Yarkadaş ve Eren Erdem, Twitter'dan açıklama yaptı.

CHP'de milletvekili adayları belirlendi. Liste dışında kalan sürpriz isimlerden Barış Yarkadaş ve Eren Erdem'den ilk açıklama Twitter üzerinden geldi.

Yarkadaş Twitter'da yaptığı açıklamada "Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız" dedi.

Eren Erdem de Twitter mesajında "Ben CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan,Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!" dedi.

'BİRİLERİNE YARANAMADIM'

Erdem daha sonra bir mesaj daha paylaşarak "Eren Erdem twitterda TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!" ifadelerini kullandı.

