Liselilere 'Berkin gibi olacaksınız' tehdidi

Kadıköy'de polis saldırısına uğrayan liselilere 'Berkin gibi olacaksınız' tehdidinde bulunulduğu ortaya çıktı.

Karnelerin alındığı önceki gün AKP’nin eğitim politikalarını protesto etmek için Kadıköy Süreyya Operası önünde eylem yapan ve polisin sert müdahalesi sonucu gözaltına alınan lise öğrencileri, dün sabaha karşın Yoğurtçu Çocuk Karakolu’nda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, liseden mezun oldukları günü gözaltında geçirmek zorunda kalan Dev-Lis üyeleri Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi öğrencisi Baran Yıldırım ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Berivan Han, polisin kendilerini “Sizleri mahallenizde Berkin gibi öldüreceğiz” diyerek tehdit ettiğini, 17 yaşındaki bir arkadaşlarının ise çıplak arama işkencesine maruz kaldığını söyledi.

İlk kez gözaltına alındığını belirten Yıldırım, “Polis saldırmaya başlayınca, ‘Çocuklara uzanan eller kırılsın’ diye bağırmaya başladım. Ancak o eller çocuklara uzanmaya devam etti. Gözaltının bu kadar acılı geçeceği hakkında bir fikrim yoktu. Gözaltı aracında dayak yedik. İskele Karakolu’na götürüldük. İçeri bir anda yunus polisleri girdi. Elektrikli şok, cop ve ellerindeki sert Polis eldivenleri bize vurmaya başladılar. Gözüme vurdular. Sağlık kontrolünde doktor kırık olabilir diye tomografi çekti. Darp edildiğime dair rapor verdi” dedi.