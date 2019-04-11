Liseliler Sosyalizm Okulları’nda buluşuyor: Hep beraber umudu büyütelim!

Liseliler Türkiye'nin dört bir yanında 13-14 Nisan'da Sosyalizm Okulları’nda buluşuyor...
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 11 Nisan 2019 17:29

Türkiye’nin dört bir yanında bu hafta Solcu Liseliler’in çağrısıyla Sosyalizm Okulları gerçekleştirilecek.

Bu toplantılarda liseliler 31 Mart seçimlerini değerlendirecek, komünistlerin kazandığı ilk il belediyesi olan Dersim’i konuşacak ve emeğin, işçi sınıfının sesi yükseltmek için 1 Mayıs hazırlıklarını planlamaya başlayacak.

Karanlığın, sömürünün arttığı bu zamanlarda sosyalizm seçeneğinin gerçek olduğunun bir göstergesi de TKP’nin oylarındaki artıştı. Liseliler bu seçeneği güçlendirmek, umudu büyütmek için sınıf arkadaşlarıyla yan yana gelecek ve seçim sonuçlarını tartışacak.

Solcu Liseliler eşitlikten, özgürlükten yani sosyalizmden yana olan, mücadeleyi ve umudu büyütmek isteyen bütün liseli arkadaşlarını Sosyalizm Okulları’na katılmaya, yeni oturumlar gerçekleştirmeye çağırıyor.

KATILMAK VE BİLGİ ALMAK İÇİN...

Instagram: @liseliler.solcu

Twitter: @LiselilerSolcu

Facebook: Solcu Liseliler

Whatsapp: 05434814831

SOSYALİZM OKULLARI PROGRAMI 

  • Adana – 14 Nisan Pazar – 14.00 - TKP Adana İl Binası
  • Amasya – 13 Nisan Cumartesi – 14.30 - TKP Amasya İl Binası
  • Antalya – 13 Nisan Cumartesi – 14.00 – TKP Antalya İl Binası
  • Gebze – 13 Nisan Cumartesi – 14.00 – TKP Gebze İlçe Binası
  • Kocaeli – 13 Nisan Cumartesi – 14.30 – TKP Kocaeli İl Binası
  • Konya - 13 Nisan Cumartesi – 14.30 – TKP Konya İl Binası
  • Mersin – 13 Nisan Cumartesi – 14.30 – TKP Mersin İl Binası
  • İstanbul Sancaktepe – 13 Nisan Cumartesi – 15.00 – TKP Sancaktepe İlçe Binası
  • İstanbul Tuzla – 13 Nisan Cumartesi – 15.30 – Tuzla/Aydınlı Semt Evi
  • İstanbul Kadıköy – 14 Nisan Pazar – 14.00 – NHKM Kadıköy
  • İstanbul Kartal – 14 Nisan Pazar – 14.00 – TKP Kartal İlçe Binası
  • İstanbul Maltepe – 17 Nisan Salı – 16.30 – Maltepe/Altayçeşme Semt Evi
  • İstanbul Şişli – 14 Nisan Pazar – 14.00 – TKP Şişli İlçe Binası
  • İstanbul Fatih – 15 Nisan Pazartesi – 15.45 – TKP Fatih İlçe Binası
  • İstanbul Bakırköy - 14 Nisan Pazar – 15.00 – TKP Bakırköy İlçe Binası

 