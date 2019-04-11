Liseliler Sosyalizm Okulları’nda buluşuyor: Hep beraber umudu büyütelim!

Liseliler Türkiye'nin dört bir yanında 13-14 Nisan'da Sosyalizm Okulları’nda buluşuyor...

Türkiye’nin dört bir yanında bu hafta Solcu Liseliler’in çağrısıyla Sosyalizm Okulları gerçekleştirilecek.

Bu toplantılarda liseliler 31 Mart seçimlerini değerlendirecek, komünistlerin kazandığı ilk il belediyesi olan Dersim’i konuşacak ve emeğin, işçi sınıfının sesi yükseltmek için 1 Mayıs hazırlıklarını planlamaya başlayacak.

Karanlığın, sömürünün arttığı bu zamanlarda sosyalizm seçeneğinin gerçek olduğunun bir göstergesi de TKP’nin oylarındaki artıştı. Liseliler bu seçeneği güçlendirmek, umudu büyütmek için sınıf arkadaşlarıyla yan yana gelecek ve seçim sonuçlarını tartışacak.

Solcu Liseliler eşitlikten, özgürlükten yani sosyalizmden yana olan, mücadeleyi ve umudu büyütmek isteyen bütün liseli arkadaşlarını Sosyalizm Okulları’na katılmaya, yeni oturumlar gerçekleştirmeye çağırıyor.

1 MAYIS'A GİDERKEN LİSELİLER SEÇİMLERİ DEĞERLENDİRİYOR... SOSYALİZM OKULLARINDA BULUŞUYOR. Sen de bulunduğu bölgede etkinlik düzenlenmesini istiyorsan hemen iletişime geç! Whatsapp: 05434814831 pic.twitter.com/L4JwYWmnVd — Solcu Liseliler (@LiselilerSolcu) 11 Nisan 2019

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SOSYALİZM OKULLARI PROGRAMI