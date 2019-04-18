Liseliler İstanbul'da 1 Mayıs pikniğinde buluşuyor

Solcu Liseliler İstanbul’da büyük 1 Mayıs pikniği düzenleyecek. Yerel seçim sonuçlarının ve 1 Mayıs hazırlıklarının konuşulacağı etkinlikte, Türkiye Komünist Partisi’nin örgütlenme çağrısı da tartışılacak.
'SEN DE KATIL ARAMIZA' ÇAĞRISIYLA DUYURULDU
Piknik Solcu Liselilerin "Liseliler umudu büyütüyor, sen de katıl aramıza!" çağrısıyla duyuruldu. Çağrıda TKP’nin seçimlerin ardından bir il belediyesi kazanması ve oylarını arttırmasıyla toplumda yarattığı umudu büyütmek ve bu umudu 1 Mayıs’a taşımak için buluşulduğu belirtildi.
Sanatçı Orhan Aydın ve Cansu Fırıncı’nın da katılacağı piknik 23 Nisan’da Aydos Ormanı’nda yapılacak.
Etkinlik Programı:
1 Mayıs pikniğine katılmak ve Solcu Liseliler’e dair bilgi almak için;
Instagram: @liseliler.solcu
Twitter: @LiselilerSolcu
Facebook: Solcu Liseliler
Whatsapp: 05434814831
Liselilerin Büyük İstanbul Pikniği'nde buluşuyoruz! Sanatçı @orhanaydin6 ve @cansu_firinci da bizlerle olacak. Hem tartışacağız hem oynayacağız. Seni de bekliyoruz...
23 Nisan Salı
12.00
Aydos Ormanı
Whatsapp: 05434814831 pic.twitter.com/j42Rf1WkBq
— Solcu Liseliler (@LiselilerSolcu) 17 Nisan 2019