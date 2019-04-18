Liseliler İstanbul'da 1 Mayıs pikniğinde buluşuyor

Solcu Liseliler İstanbul’da, 1 Mayıs hazırlıkları için 23 Nisan’da Aydos Ormanı’nda bir ara geliyor.

Solcu Liseliler İstanbul’da büyük 1 Mayıs pikniği düzenleyecek. Yerel seçim sonuçlarının ve 1 Mayıs hazırlıklarının konuşulacağı etkinlikte, Türkiye Komünist Partisi’nin örgütlenme çağrısı da tartışılacak.

'SEN DE KATIL ARAMIZA' ÇAĞRISIYLA DUYURULDU

Piknik Solcu Liselilerin "Liseliler umudu büyütüyor, sen de katıl aramıza!" çağrısıyla duyuruldu. Çağrıda TKP’nin seçimlerin ardından bir il belediyesi kazanması ve oylarını arttırmasıyla toplumda yarattığı umudu büyütmek ve bu umudu 1 Mayıs’a taşımak için buluşulduğu belirtildi.

Sanatçı Orhan Aydın ve Cansu Fırıncı’nın da katılacağı piknik 23 Nisan’da Aydos Ormanı’nda yapılacak.

Etkinlik Programı:

12.00 Aydos Ormanı buluşması

Kahvaltı

Oyunlar

1 Mayıs sergisi ve 1 Mayıs forumu

Liseliler korosu ile şarkılar

Bilgi yarışması

1 Mayıs pikniğine katılmak ve Solcu Liseliler’e dair bilgi almak için;

Instagram: @liseliler.solcu

Twitter: @LiselilerSolcu

Facebook: Solcu Liseliler

Whatsapp: 05434814831