Liseli gençlik örgütlerinin Kadıköy’deki ‘karne’ eylemine polis saldırısı: 30’a yakın gözaltı

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde yapılan 'Karneler sizin, gelecek bizim!' eylemine polis saldırdı. 30'a yakın liseli genç gözaltına alındı.

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde “Karneler sizin, gelecek bizim!” çağrısıyla protesto eylemi düzenleyen Liseli Gençlik Örgütleri’nin eylemine polis saldırdı.

Gazete Yolculuk'un haberine göre polis, sert saldırıları sırasında 30’a yakın liseliyi ters kelepçe ile gözaltına aldı. Polisin gözaltına aldığı liselilere, gözaltı aracında işkence yaptığı öğrenilirken; polisin saldırı sırasında plastik mermi de kullandığı bildirildi.

Gözaltılara tepki göstermek için polise yönelerek “Yuh!” diye bağıran bir yurttaş da darp edilerek gözaltına alındı.

Polisin saldırılara tepki gösteren yurttaşları yerlerde sürüklediği ve bölgeye polis takviyesi yapıldığı bildirildi.