Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı: Boş kontenjanlar belli oldu

Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı.

Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu erişime açıldı.

Kılavuzda yer alan bilgilere göre ilk nakil tercihleri 06-10 Ağustos tarih aralığında yapılacak. Bu tarihlerde herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyenler ise 13 Ağustos tarihinde ikinci nakil için yeniden başvuruda bulunabilecek. Liselere nakil tercih işlemleri E-Okul üzerinden yapılabilecek.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek.