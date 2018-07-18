Liselere giriş sistemi yine değişiyor

AKP'nin sürekli değiştirdiği liselere giriş sisteminin yeni bakanla birlikte bir kez daha değişeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Eğitim Bakanlığı görevini verdiği Ziya Selçuk, liselere giriş sınavını değiştiriyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Selçuk, “Böyle sistem olmaz” dedi ve bir komisyon kurulması talimatını verdi.

Selçuk'un liseye geçiş sisteminde öğrencilerin açıkta kalmaması için acil olarak komisyon oluşturduğu belirtilirken, ayrıca gelecek sistemde de köklü değişiklikler için daha sonra kapsamlı bir çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Lise giriş sistemi son olarak Erdoğan'ın talebiyle değiştirilmişti.