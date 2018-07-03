Lise kontenjanları açıklandı, sistem çöktü

Lise kontenjanları açıklandı, başvurular başladı ama e-okul sistemi çöktü. Sisteme girilemedi. Sınavla öğrenci alacak okul sayısı da tekrar yükseltildi.

Liselere kayıt için tercih süreci dün başladı. Kontenjan tabloları ve yüzdelik dilim sıralamaları da e-okul üzerinden açıklandı. Ancak yoğunluk nedeniyle e-okul sistemine ilk gün velilerin çoğu saatlerce uğraşsalar da giremedi. Sistem sürekli hata verdi ve velilerin e-okul’a girişinde büyük sıkıntı yaşandı. Adaylar 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye kadar tercihte bulunabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz’da açıklanacak. Yerleştirmeden sonra dört kez nakil işlemi yapılabilecek. Yatılılık ve boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin yapacağı başvurular sonucu yerleştirme işlemleri, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları’nca 10-14 Eylül’de yapılacak.

SAYI ARTTI

Cumhuriyet'in haberine göre, sınavla öğrenci alan okul sayısı 1367’den 1556’ya yükseltildi. 588 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 319 anadolu imam hatip lisesi, 250 Anadolu lisesi ve 399 fen ve sosyal bilimler liseleri sınav sonuçlarına göre öğrenci kaydı yapacak. Bu arada bazı Anadolu liseleri, tek okulda farklı dilde eğitim verecek bölümler olarak ayrılması nedeniyle listede iki okul olarak yer alıyor.

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

2017-2018 öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulu’ndan mezun olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecek. Tercih için MEB’in internet sitesine girildiğinde, sistem önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihler tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemleri başlamayacak.

DÖRT NAKİL DÖNEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sürece ilişkin 5 maddelik açıklaması şöyle:

- Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 4 dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 3 Eylül 2018 ve 8 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecek.

- Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.

- Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları, açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

- Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul. meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak ve sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

- İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve Ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecek.

YEREL YERLEŞTİRMEDE DİKKAT!

- Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz.

- Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, sınavla öğrenci alacak okullara başvuracak öğrencilere şu uyarılarda bulundu:

- Tercihte önemli olan puan değil yüzdelik dilim.

- Öncelikle yayınlanan listedeki okulların geçen yıl hangi yüzdelik diliminden öğrenci aldığını bulun.

- Geçen yıl ilk yüzde 3’lük dilimden öğrenci alan okulların yüzdelik diliminde bu sene de fazla değişiklik olmayacaktır. Bu yüzdelik dilimi içindeyseniz 2. tercihinize yüzdelik diliminize en yakın okulu, 1. tercihinize istediğiniz okulu, 3. 4. ve 5. tercihlerinize geçen yıl yüzde 5’lik dilimden öğrenci alan okullara kadar inip yazabilirsiniz.

- Geçen yıl yüzde 3’lük dilimden sonraki dilimlerden öğrenci alan okul sayıları bu yıl önemli ölçüde azaldığından seçim yapmak oldukça zor olacak. Bu yıl yüzde 8’lik dilim içinde olan bir öğrenci, tercihlerine yüzde 16-18 aralığında öğrenci almış olan okulları tercih ederse doğru tercih yapmış olacaktır.

'SİSTEM HATA VERİYOR'

Eğitim-Sen Başkanı Feray Aytekin, tercih sürecinde ilk gün yaşanan sıkıntıları şöyle anlattı:

"E-okul sistemine girerken ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

- Sistem sürekli hata veriyor.

- Kılavuzda önce yerel yerleştirme zorunluluğu belirtildiği için problemler ilk adımda yaşanmaya başlıyor. Kayıt alanları üzerinden okul türlerinin sayısı, dağılımı yetersiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi okul sayısı ve okul türü sayısı yetersiz ve okul türlerinin sayıları arasında eşit bir dağılım yok. Örneğin bir okul türünden en fazla 3 tercih yapılabiliyor. Ama Anadolu lisesi tercih etmek isteyen öğrenci için kayıt alanında 3 Anadolu lisesi yok.

- 5 tercih zorunluluğu belirtilmediği için de tercih sırasında sorunlar yaşanıyor. Velilerden 5 tercihi doldurmadıkları durumda merkezi sınavla alan okul ve pansiyonlu okullar sayfasının açılmadığını söyleyen var. MEB tercih zorunluluğuna ilişkin bir an önce açıklama yapmalıdır.

- Rehber öğretmenlere MEB tercih konusunda bilgilendirme yapmadığı veya bilgilendirme yapma durumunda da eksik ve yetersiz bilgilendirmeler yapıldığı için velilerin, öğrencilerin yaşadığı kaos devam ediyor. Şu anda yüz binlerce veli nasıl, ne şekilde tercih yapacağı konusunda bilgi sahibi değil ve son derece kaygılı."

ÖZELLER İÇİN UYARI

Resmi okullar için tercihte bulunan ve bu tercihlerini onaylatan veliler, bir özel okula kayıt hakkı kazansalar bile bu kayıtlarını yapamayacaklar. Özel Okullar Kayıt Komisyonu’nun yaptığı açıklamada, ‘‘Kaydın gerçekleştirilebilmesi için velinin yine resmi bir okula giderek tercihlerini iptal ettirmesi gerekecek’’ denildi. Özel okullarda 1. asil kesin kayıt dönemi dün sona erdi. Boş kalan kontenjanlar için bugün yedek liste kesin kayıt dönemi gerçekleştirilecek. 2. ön kayıtlar da yarın yapılacak.

ÖZEL OKULLAR KONTENJANI DOLDURAMADI

Türk ve yabancı özel okullar, 1. Kayıt Dönemi sonunda kontenjanlarını dolduramadı. Robert Koleji’nin 194 olan toplam kontenjanın 88’i doldu. Bazı özel okulların boş kontenjanları şöyle:

- Robert Koleji: 106

- Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: 90

- Notre Dame de Sion Fransız Lisesi: 132

- İtalyan Lisesi: 64

- SEV Amerikan Koleji: 69