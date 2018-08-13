Liradaki değer kaybı metal fiyatlarını düşürdü

Türk Lirası'nda yaşanan dramatik değer kaybının Avrupa'da yarattığı kaygılar doları son 13 ayın en yüksek seviyesine getirdi. Güçlenen dolar başta bakır olmak üzere metaller üzerinde baskı yaratıyor.

ABD ile yaşanan siyasi gerilim nedeniyle TL'de yaşanan sert satışlar küresel hisse senedi ve gelişmekte olan ülkelerin paralarını vurdu.

Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre piyasalardaki panik havasının güvenli liman arayışı nedeniyle doları güçlendirmesi emtia piyasalarını sarstı.

METAL PİYASALARINDA DÜŞÜŞ

ABD Doları son 13 ayın en yüksek seviyelerine gelince metal piyasalarında düşüşler başladı. Londra'da bakır başta olmak üzere endüstriyel metallerin fiyatında hızlı geri çekilme yaşandı.

Türk Lirası'nda yaşanan dramatik değer kaybı sonrasında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) BBVA, UniCredit, BNP Paribas gibi Avro Bölgesi'nin en büyük bankalarının Türkiye'deki risklerinden giderek daha fazla endişe duyduğuna ilişkin haberler bir anda Avrupa borsaları ve avroda sert satış dalgası yaşanmasına neden oldu.

YÜZDE 4'E YAKIN KAYIP

Avrupa bankacılık hisselerinde yüzde 4'e yakın kayıp meydana geldi. Panik havasıyla yatırımcının güvenli limanlara yönelmesi ABD Doları'nı avro karşısında güçlendirdi. Avro, teknik destek seviyesi olarak 1.15'in altına indi ve 1.1421 seviyesine kadar geriledi. ABD'nin önde gelen para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi 96.62 düzeyine çıktı.

Doların 13 ayın en yüksek seviyesine çıkması emtia fiyatlarında düşüşe yol açtı. Dolar üzerinden satılan sanayi metallerinin cazibesi azalırken, fiyatlarda yüzde 1'nin üzerinde düşüş kaydedildi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakırın tonu 6.158 dolara indi. Yüzde 2'ye yakın değer kaybı yaşayan alüminyum 2.065 dolara kadar düştü.

ÇELİK VERGİSİNİN ARTMASININ ETKİSİ

Metal fiyatlarındaki düşüşte ABD'de cuma günü gelen TÜFE rakamlarının, ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl iki kez daha faiz artırması için elini güçlendirmesinin dolara destek vermesi de etkili oldu. Metal piyasalarına olumsuz etki eden bir diğer faktör de ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum ek ithalat vergisini ikiye katlayacaklarına dair şok açıklaması oldu.

ABD'nin geçen hafta içinde önce İran'a yönelik yaptırımları devreye sokması, ardından Rusya'ya yönelik yeni yaptırım açıklaması ve Türkiye'ye ek vergileri ikiye katlamasının siyasi ve ticari gerilimi artıracağı endişesi metal fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. Ticaret gerilimlerinin, ekonomik görünümü bozarak metal talebini aşağı çekebileceği belirtiliyor.

JAPON YENİ'NDE ARTIŞ

Bloomberg haberine göreyse liradaki değer kaybı Japon Yeni'nin yükselmesine sebep oldu.

Yen'in yükselmesinin sebebinin liradaki sorunların Avrupa'ya sıçraması ihtimali olduğu belirtiliyor.

JPMorgan Asset Management'dan Kerry Craig, liradaki değer kaybının gelişmekte olan diğer ülkeleri de etkileyebileceğini söylüyor.