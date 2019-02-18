Liberal yayınevi AKP'li yazarın kitabını basmayınca Kemalist ilan edildi: Organize işler bunlar!

Liberal ve antikomünist görüşleriyle tanınan İletişim Yayınları, AKP'li Muhsin Kızılkaya'nın kitabını basmayınca, Nagehan Alçı tarafından ulusalcı-Kemalist ilan edildi.

Bir dönem başbakan danışmanlığı da yapan AKP eski milletvekili Muhsin Kızılkaya, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya kitaplarını artık İletişim Yayınları'nın basmadığını söyledi. Nagehan Alçı da, liberal görüşleriyle bilinen İletişim Yayınları'nı ulusalcı-Kemalist ilan etti.

Habertürk'teki bugünkü yazısında, "Dün Muhsin’i arayıp 'Bu yazıları neden kitaplaştırmıyorsun' diye sordum. Meğer o istiyormuş ama kimse basmıyormuş" diyen Alçı, "İletişim Yayınları’na bir kurum olarak çok değer veririm. Dünya görüşü bana uzak bir camiadır. Fakat bu ülkede özgürlükçü-sosyalist çizgide kaliteli yayın yapma gayretleriyle Türkiye’nin entelektüel dünyasını zenginleştirmiş bir yayınevidir. Tıpkı Metis ve Ayrıntı gibi. Sosyalist olmayan ama özgürlükçü-demokrat birçok değerli yazarın da kitaplarını basmıştır İletişim. Muhsin de o yazarlardan biriydi. Şimdiyse nedense eserlerini basmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Alçı, liberal görüşleriyle bilinen İletişim'i şu ifadelerle "Kemalist" ilan etti: "Bu duruma siyasi sebeplerden saygı duyabilirdim ama aynı İletişim son yıllarda tuhaf şekilde ulusalcı Kemalistlerin kitaplarını basmaya başladı. Ulusalcılığın ya da Kemalizmin içine sosyalizm sosu katınca İletişim Yayınları için artık kıymetli mi olmaya başladı? Ne Tuğrul Paşaoğlu ne Murat Belge ne Tanıl Bora ne de Ahmet İnsel için böyle bir faşizan ulusalcı-sol çizginin değerli görüleceğine inanmak istemiyorum.Yaptığı diğer bütün işleri yok saysak, sadece Kürtçeden tercümeleri sebebiyle bile değerli bir isim olan Kürt aydını Kızılkaya’yı reddedip, Doğan Avcıoğlu tarzı Kemalizm propagandası yapan birinin kitaplarını basmak İletişim’in yeni stratejisi mi? Ya da kendileri katılmasa bile eğer ulusalcı-sosyalizm dahil her fikirden yazar basılıyorsa niye Muhsin Kızılkaya basılmıyor?"