LGS'de sorular çalındı iddiası

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS), soruların dışarı çıkarıldığı iddialarına ilişkin konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, 'MEB bir an önce açıklama yapmalıdır' dedi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS), soruların dışarı çıkarıldığını ve bir özel koleje verildiğini, buna karşılık, bir devlet okulu sınıfında matematik ortalamasının çok yüksek olduğu, bir velinin sınav başlamadan çocuğuna cevap anahtarın verildiğini söylediğini, yine soruşturmada adı geçen özel kolejde bir öğrencinin full çektiği bilgisinin kendisine geldiğini söyledi.

Sözcü'nün haberine göre, Aydoğan, bu şaibelerle birlikte 22 Haziran'da açıklanması belirtilen sınav sonucunun 26 Haziran'a ertelenmesinin LGS sınavında büyük şaibe yarattığını belirterek, “MEB biran önce açıklama yapmalıdır” dedi.

Aydoğan, “Bir yayınevi tarafından çıkarılan kitaplarla matematik sorularının büyük bir kısmı birbirine çok benziyor. Bu kadar benzerliğin olması normal mi? Bunun yanında Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde bir veli sınav başlamadan başka bir velinin çocuğuna soruları gösterdiğine tanık olmuş. Düzce’de bir ortaokulda matematik ortalamasının 20 üzerinden 17 çıktığı bilgisi geldi. İstanbul’da soruşturmada adı geçen özel okulda bir öğrecinin sınavda matematik de dahil olmak üzere ful çektiği söylendi. 22 Haziran’da açıklanacağı söylenen sınav sonucunun 26 Haziran’a ertelenmesi, tüm bu soru işaretleriyle birleştirildiğinde ortaya büyük bir şaibe çıkıyor” diye konuştu.