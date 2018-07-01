LGBT'ler yasağa karşın Onur Yürüyüşü için buluştu

İstanbul Valiliği'nin yasak kararına karşın Onur Yürüyüşü için yüzlerce kişi Beyoğlu Mis Sokak'ta bir araya geldi. Basın açıklamasının ardından ara sokaklarda başlayan yürüyüşe polisin saldırdığı, gözaltılar olduğu öğrenildi.

İstanbul'da valiliğin LGBT Onur Yürüyüşü'ne yasak kararına karşın bugün yüzlerce kişi saat 18.00'de Beyoğlu Mis Sokak'ta bir araya geldi.

Gökkuşağı bayrakları taşıyan LGBT bireyler ve insan hakları savunucuları, "Susma haykır eşcinseller vardır, susma haykır translar vardır" sloganları attı.

Onur Haftası Komitesi Mis Sokak'ta yaptığı basın açıklamasında "Tek adam rejimine karşı verilen mücadelenin bizler olmadan başarıya ulaşamayacağını toplumun tüm kesimlerine hatırlatıyoruz. Taksim'deyiz, sınırları aşmak konusunda kararlıyız, biz hiçbir yere gitmiyoruz. 26. Onur haftamız hepimize kutlu ve mutlu olsun" denildi.

BEŞ KİŞİ GÖZALTINDA

Kaos GL Twitter'dan yaptığı açıklamada Mis Sokak'taki basın açıklamasının ardından ara sokaklarda devam eden Onur Yürüyüşü'ne polisin saldırdığını duyurdu. Kaos GL "Polis Mis Sokak’ta basın açıklamasının ardından ara sokaklarda Onur Yürüyüşü yapanlara saldırdı. Yürüyüşçülere, 'Burayı boşaltın' diye anons geçiyor. Yürüyüşçüler, 'Susma, haykır eşcinseller vardır' sloganı atıyor" mesajını paylaştı. Kaos GL daha sonraki paylaşımındaysa "Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısında beş kişi gözaltına alındı. LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, üç kişinin Mis Sokak, bir kişinin Cihangir ve bir kişinin de Galatasaray'dan gözaltına alındığını açıkladı" dedi.

