Leyla Güven Meclis'te yemin etti

24 Haziran seçimlerinde cezaevindeyken HDP Hakkari milletvekili seçilen Leyla Güven, bugün Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde cezaevindeyken HDP Hakkari milletvekili seçilen Leyla Güven seçildikten bir yıl sonra bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

Güven, 'Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşüleceği Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından kürsüye çıkarak milletvekili yeminini etti.

Cezaevinde açlık grevine başlayan ve açlık grevinin 79. gününde tahliye edilen Güven, Öcalan'ın ailesi ve avukatlarına görüş hakkı verilmesi sonrası açlık grevini noktalamıştı. 200 gün açlık grevi yapan Güven, hastanede bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

