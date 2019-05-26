200 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, açlık grevini sonlandırdı. Güven hastaneye giderken yaptığı kısa açıklamasında Türkiye demokrasisinin kazandığını, Öcalan'ın sesinin dışarı çıkmasının Ortadoğu barışı için önemli olduğunu söyledi.

200 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, açlık grevini sonlandırdı. Güven, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden 112 Acil Servis ekiplerince kontrol için özel bir hastaneye götürüldü.

Sedyeyle evinden çıkarılarak Güven’e HDP’li milletvekilleri eşlik etti. Güven ambulansa taşınırken kısa bir açıklama yaptı.

LEYLA GÜVEN: TÜRKİYE DEMOKRASİSİ KAZANDI

Güven açıklamasında "Bu eylemin başladığı günden bu güne kadar ilgi gösteren herkese katkı sundukları için teşekkür ederim. Bu kolektif bir direnişti. Bu direnişle Türkiye halkları, Türkiye demokrasisi kazandı. Sayın Öcalan’ın sesinin dışarıya çıkması Türkiye’nin demokratikleşmesi, Ortadoğu’nun barışı için çok önemliydi. Keşke hiçbir kayıp olmadan başarsaydık. Yüreğimiz buruk ama gerçekten direniş kazandı, zindanlar kazandı" şeklinde konuştu.

HDP'DEN AÇIKLAMA: AÇLIK GREVLERİ SONA ERDİRİLDİ

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "Açlık grevlerinin daha fazla insan canına ve sağlığına zarar gelmeden sona ermesi başta ailelerin, demokratik kamuoyunun ve vicdan sahibi herkesin beklentisiydi" ifadesi kullanıldı.