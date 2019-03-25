Leyla Alaton: Erdoğan'ı son derece feminist buluyorum, güçlü kadınlar yetiştirdi

Leyla Alaton, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin, 'Cumhurbaşkanımızı son derece feminist buluyorum. Bunu çevresindeki kadınlara bakarak da görebilirsiniz' dedi.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Sabah gazetesinde ilginç açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımızı son derece feminist buluyorum. Bunu çevresindeki kadınlara bakarak da görebilirsiniz" diyen Alaton, "Eşi Emine Hanım; son derece güçlü, ne istediğini bilen, kararlı bir rol model kadınlarımız için. Kızları da öyle... Hepsi çok iyi eğitimli, güçlü, çalışan ve üreten kadınlar. Baba olarak böyle güçlü kadınlar yetiştirmiş olması bile, bu sözümü doğruluyor. Erdoğan'ın çevresine bakınca da görüyorsunuz; danışman kadrosunda çok değerli, bilgili kadınlar yer alıyor. Hem ailesindeki, hem danışman kadrosundaki kadınların sözlerine bu kadar değer veren biri nasıl başka türlü olabilir ki! Yine tekrarlıyorum; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son derece feminist olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Alaton, Erdoğan'ın kadın ve erkeklerin eşit olamayacağı yönündeki sözlerinin ise çarpıtıldığını söyledi.