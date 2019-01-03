Levent Üzümcü'den Oyuncular Sendikası’na tepki: Dayanışma yoksa ‘İstifa ediyorum’

Tiyatro ve sinema sanatçısı Levent Üzümcü, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamayla fahri üyesi olduğu Oyuncular Sendikası’ndan istifa ettiğini belirtti.

“Anlatılan Senin Hikâyendir” adlı oyunu tehdit ve yasaklar yüzünden sahnelenemeyen tiyatro ve sinema sanatçısı Levent Üzümcü, Oyuncular Sendikası'na tepki gösterdi.

Üzümcü, Mehmet Ali Alabora’nın tutuklanma kararına dair dayanışma gösterilmediğini de ifade ettiği paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Kurucu başkanımız hakkında şov olsun diye tutuklama kararı çıkartıldı tek kelime etmediniz, şantaj ve tehdit yoluyla oynayacağım sahneler elimden alınıyor, yine tek kelime etmiyorsunuz.

Birlikte yürümemizin hiçbir anlamı kalmadı, fahri üyeliğinizden istifa ediyorum.”

SENDİKADAN AÇIKLAMA YOK

Yönetim Kurulu’nda Demet Akbağ, Sercan Gidişoğlu, Sermet Yeşil, Evrim Alasya, Taner Rumeli, Tuba Erdem, Serdar Orçin, Eda Çatalçam ve Tuğrul Tülek’in yer aldığı sendika ise herhangi bir açıklama yapmadı.