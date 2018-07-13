Levent Gültekin tepkilerin ardından Muharrem İnce'den özür diledi

Gazeteci Levent Gültekin, Muharrem İnce’nin 24 Haziran gecesinde seçim gecesi sarhoş olması nedeniyle canlı yayına çıkmadığını iddia etmişti.

Muharrem İnce'nin ''54 yaşında cumhurbaşkanı adayı, eşinin, 8-9 aylık gelininin, kardeşlerinin, avukatların yanında, böyle birşey olabilir mi, ben bu ülkeye yönetmeye talip olmuş biriyim, bunları söyleyenler ahlaksızdır'' sözleriyle yanıt verdiği iddianın ardından Gültekin özür diledi.

Gültekin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"24 Haziran akşamı İnce neredeydi?" sorusuna cevap olarak bana aktarılan, sanırım parti içi kişisel mücadelede kullanılan bilgiyi ispat etme durumum olmadığı için paylaşmamam gerekiyordu. Arayan muhatapların anlattığına bakılırsa tuhaf bir çekişmenin ortasında kalmışım.

O geceki karanlık noktaların yarattığı umutsuzluğu dağıtayım derken paylaştığım bu gereksiz bilgiden dolayı herkesten özür dilerim. tekrar edeyim kaynağım sağlam olsa da esas olan muhatabın yaptığı açıklamadır.

Niyetimiz iyi birşey yapmak olsa bile birşey yaparken yanlış yapıyoruz, hata ediyoruz, insanız hata insana ati birşey. Bazen kendimize yakışmayacak söz ve davranışlarda bulunuyoruz. Niyetin iyi olması o yanlışları aklamıyor."

"Ne kadar dikkat etsek, ne kadar hassas davransak da farkında olmadan hata yapmaktan kurtulamıyoruz. Bir anlık düşüncesizlik büyük bir yanlışa neden oluyor."