Levent Gültekin, HDP'den milletvekili adaylığı için teklif geldiğini ve neden reddettiğini açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin, kendisine HDP'den milletvekili adaylığı için teklif geldiğini ancak kabul etmediğini açıkladı.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Levent Gültekin, HDP'den milletvekili adaylığı için teklif geldiğini ve gelen teklifi neden reddettiğini açıkladı.

"Türkiye'yi değil, kendimi düşünmüş olsaydım aday olurdum" diyen Gültekin, "HDP'li olduğumda Türkiye'nin yüzde 90'ı artık bana kulak vermeyecek, dinlemeyecekler, bu HDP'li diyecekler. CHP'li olduğumda, Ak Parti tabanında beni dinleyenler bir daha dönüp bana bakmayacaklar. Diyelim İyi Parti'den aday oldum, ben bir daha HDP seçmenine ulaşamam. Kutuplaşmanın yoğun olduğu toplumlarda aydınlar, yazarlar, kanaat önderleri siyasi tutum belirlediklerinde onlar kazanabilirler ama ülke kaybeder. MHP'lilere gidiyorum Diyarbakır'daki çocukların acısını anlatıyorum onlara. HDP'li olarak asla gidemem. Ben Ak Partililere gidiyorum Atatürk'ü, Cumhuriyet felsefesini, laikliği anlatabiliyorum, CHP milletvekili olsaydım dinlemezlerdi beni bir daha" ifadelerini kullandı.

