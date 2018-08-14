Lavrov ve Çavuşoğlu'dan ortak basın toplantısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ortak basın toplantısında konuştu.

"Bazı Batılı partnerlerin diplomasi kültürünü yitirmiş halde olduğunu" söyleyen Lavrov, "Türkiye'nin Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmamasını da değerli bulduklarını" söyledi.

Lavrov, "uluslararası ilişkilerde aklıselimin galip gelmesini ve ülkelerin siyasi önyargılardan arındırılmış diyaloğa dönüş yapmasını umduklarını" söyledi.

'ABD YAPTIRIMLARI GAYRİMEŞRU'

Lavrov, İdlib'deki duruma ilişkin bir soru üzerine Türkiye ve Rusya'nın "İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili anlaşmaların hayata geçmesi için diyalog halinde olduğunu" ifade etti.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarıyla ilgili de bir soruyu da yanıtlayan Lavrov, "Tek taraflı ekonomik yaptırımlar gayrimeşrudur" dedi.

'TERÖRİST VAR DİYE İDLİB'İ BOMBALAMAK KATLİAM OLUR'

Suriye ordusunun İdlib'de El Kaide ve diğer cihatçı örgütlere karşı operasyonuna karşı çıkan Çavuşoğlu, "Terörist var diye tüm İdlib'i bombalamak, sivilleri bombalamak katliam olur" dedi.

Çavuşoğlu, "Yapılacak iş belli, biz, Rusya ve diğer ortaklarımızla beraber bu teröristleri tespit edip onları etkisiz hale getirmek" diye konuştu.

'BRUNSON SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE EVDE'

Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın ev hapsindeki papaz Andrew Brunson'ı bugün ziyaret edeceğini söyledi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmesine de değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu görüşmeyi Beyaz Saray ayarladı. ABD'de bir karmaşa var. Bu sorunu çözmek isteyen, krizi sürdürmek isteyen gruplar da var. Kendi aralarında iletişim var mı, yok mu; iyi polis-kötü polis oynayan var mı yok mu, belli değil. Büyükelçimizin Bolton'a söylediği nettir. Tüm bu konulardaki bilgileri yeniden güncelledi. Net bir mesaj verdi: Baskıyla, tehditle ya da yaptırımlarla Türkiye ile ilişkilerde ancak bir kaos olur. ABD, yaptırım ve tehdit dilini bir kenara bırakmalı. Brunson'ın durumu da belli. Sağlık durumuyla ilgili sorunlar nedeniyle evde. Maslahatgüzar da bugün kendisini yanlış bilmiyorsam ziyaret edecek."