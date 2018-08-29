Lavrov: Türkiye ile İdlib operasyonu hakkında istişarelerde bulunuluyor

Rusya, hazırlıkları devam eden İdlib operasyonuna ilişkin Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Suriye ve Rusya İdlib'e yönelik operasyon için hazırlıklarını sürdürürken, Rusya'dan açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenecek olası operasyon hakkında istişarelerde bulunduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile Moskova'da görüşmesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, İdlib'deki teröristleri kurtulunması gereken "cerahatli çıban" olarak niteledi.

Lavrov ayrıca, Suriye muhalefeti ile İdlib'deki teröristlerin birbirinden ayırt edilmesi gerektiği konusunda Türkiye ile Rusya'nın siyasi anlayış içinde olduğunu söyledi.