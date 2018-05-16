'Laiklik elden gidiyor' diyen Çakır'a destek AKP'den...

Bir sokak röportajında 'Laiklik elden gidiyor', '155'i ararım, içeri aldırım. Biz burada kürtaj yapıyor' sözleriyle gündem olan ve tepki çeken Süleyman Çakır'a destek AKP'den geldi.

Bir sokak röportajı sırasında seçimde AKP'ye oy vereceğini belirten Süleyman Çakır, röportajda kullandığı ifadeler ve bir yurttaşın arkasından söylediği "155'i ararım, içeri aldırım. Biz burada kürtaj yapıyor" sözleriyle tepki çekmişti.

Sosyal medyada binlerce kez izlenen ve tepki çeken videonun ardından AKP Üsküdar İlçe Örgütü, Çakır'a destek verdiklerini duyurarak, "Cumhurbaşkanımızı ve partimizi savunduğu için sosyal medyada linç edilen Süleyman Çakır'a partimiz sahip çıktı. Tehdit edilen vatandaşımızı, İlçe Başkanımız Adem Kaan Pehlivan makamında ağırladı. Teşkilatımızın avukatları gerekli hukuki süreci başlattı ve sürecin takipçisi olacak" ifadelerini kullandı.