KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi verildi

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite eğitimi gören öğrencilere verilen öğrenim kredisi borçlarının silinmesi için kanun teklifi verildi.

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, Meclis'e KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdi.

Gökdağ'ın teklifinin gerekçesinde “Her yıl üniversitelerimizden yüz binlerce öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumu’nca verilen katkı ve öğrenim kredisi borçlarıyla mezun olmaktadır. Öğrencilerin bu borçları, mezuniyetten 2 yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Kredi ödemelerini erteleme imkanı yok ise aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır. Türkiye’deki 3 milyonu aşkın işsizden 947 bini üniversite mezunu. Genç mezunların iş bulma sıkıntısına bir de devlete olan kredi borçları yük olmamalıdır. Bu nedenle bu krediler karşılıksız olmalıdır" denildi.

Teklifin 5 Nisan tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna ulaştığı öğrenildi.