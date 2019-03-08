Kuzu-Zindaşti olayında ikinci perde: İlişkileri organize eden AKP'li iş kadını kim?

Burhan Kuzu ile İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin aynı masada oturduğu fotoğraftaki kadınlardan birinin Aliye Uzun olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafta Burhan Kuzu'nun yanında oturduğu görülen Aliye Uzun, Erdoğan ve danışmanlarıyla yakın ilişkiler içinde olan bir AKP'li. Zindaşti'nin emniyetteki ifadesinde Uzun'la ilgili skandal iddialar yer alıyor. İfadelere göre Uzun'un marifetleri arasında Zindaşti'ye 'fuhuş için kadın ayarlama', satılık yat bulma, AKP'li çevresini kullanarak vatandaşlık sözü verme, ardından şantaj ve tehditte bulunma da var. Uzun ise iddialar üzerine önce 'Bu seçim arifesi AK Parti'ye bizim gibi Türkiye'ye yatırımcı getiren insanlara zarar vermek için yapılıyor bu haberler' mesajı attı, daha sonra bu mesajı sildi.

Burhanettin Kuzu ile uyuşturucu baronu Zindaşti'nin Cumhuriyet'te yayımlanan fotoğrafında yer alan kadının kim olduğu ortaya çıktı. Yeniçağ yazarı Murat Ağırel fotoğrafta Burhan Kuzu'nun yanında oturan kadının Aliye Uzun olduğunu açıkladı. Ağırel'in aktardığı Zindaşti'nin 2016'da emniyette verdiği ifadesinin ayrıntılarıysa AKP, Aliye Uzun, Zindaşti ve Burhan Kuzu etrafında dönen skandal ve kirli ilişkileri ortaya koyuyor.

ZİNDAŞTİ'NİN TAHLİYESİ VE BURHAN KUZU

Uyuşturucu baronu Zindaşti, bir dizi suçtan aranırken İstanbul'da yakalandı. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi C.Ö. tarafından hemen tahliye edildi. O zamanlar bu jet tahliyeyi kimse anlayamadı. Tahliyenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derhal tahliyeye itiraz edip tutuklama kararı çıkarttırdıysa da Zindaşti kayıplara karıştı. HSK bunun üzerine soruşturma açtı. Ve skandal daha da büyüdü. Hakim ifadesinde şöyle diyordu: "İktidar partisinden eski milletvekili beni sürekli arayarak bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi gerektiği yönünde telkinde ve baskıda bulundu. Devletin bu konuda bir duyarlılığı olduğunu belirtti."

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise hakimin ifadesinde bahsettiği "eski milletvekili"nin Burhan Kuzu olduğunu işaret etti. Altaylı'ya yanıt veren Burhan Kuzu, "Ben ne o İranlıyı tanırım ne de o hâkimle görüşmem oldu. Hele hele duygusallık dediğin para işleri benim asla yapmayacağım işler. Bu bilgiyi kim verdi size bilmem" dedi.

CUMHURİYET AYNI SOFRADAKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKARDI

Cumhuriyet muhabiri Zehra Özdilek, Zindaşti ve Kuzu'yu aynı masada gösteren fotoğrafı yayımladı ve iddiaları sordu. Kuzu, Zindaşti ile yemek yediğini kabul ederek "2011 veya 2014... Vatandaşlık için yardım istedi. Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'ne müracaat etti. Ben de genel müdürü aradım yardımcı olmalarını istedim. Müdür bir ay sonra bana döndü, 'hocam bu adamın sıkıntıları falan var' dedi. Ben de sıkıntı varsa kalsın dedim. Bir daha da görmedim adamı, ilk ve son görüşümdü" cevabını verdi.

SKANDALDA İKİNCİ PERDE

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, masada Burhan Kuzu'nun yanında oturan kadının Aliye Uzun olduğunu açıkladı. Ağırel'in yazısındaki konuyla ilgili bölüm şöyle:

"Tarih: 29 Mart 2016 İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti, emniyette verdiği ifadesinde öyle iddialarda bulunuyor ki ayrıntıları dudak uçuklatan cinsten.Zindaşti, arkadaşlarıyla alem yapmak için kadın bulması için birini arıyor. Aradığı kişi kendisini Aliye Uzun'a yönlendiriyor ve numarasını veriyor. Kadınlar geliyor... Zindaşti polise verdiği ifadesinde Aliye Uzun'un kendisine, 'AK Parti Beşiktaş Kadın kollarında görevliyim, benim AK Parti'de çevrem var' dediğini aktarıyor. 'Sana vatandaşlık alabilirim' dediğini, kendisinin de ona 'Vatandaşlık alırsan sana Range Rover cip hediye edeceğim' dediğini söylüyor. Aliye Uzun'un ise cip istemediğini 500 bin lira karşılığında Türk vatandaşı yapacağını söylediğini aktaran Zindaşti, Uzun'un işlemleri başlatmak için 150 bin lira para istemesi üzerine kabul ettiğini belirtiyor. Zindaşti ifadesinde 'Aliye ile ilişkisinin devam ettiğini, bir dergi basımı konusunda kendisine 50 bin lira vererek yardım ettiğini, dergi işleri için toplamda 100 bin lira para harcadığını...' anlatıyor.

Savunmadaki bu kısmı özetleyerek yazıyorum. Aliye Uzun ile iş yapmaya devam eden Zindaşti, bir yat almak istediğini Uzun'a bildiriyor. Aliye Uzun da kendisinin Ömer Erdal Akkartal isimli bir arkadaşı olduğunu ve onun da yatını sattığını söylüyor. Yatı almak için 1 Milyon 300 bin euroya anlaşıyorlar. Fakat Zindaşti şüpheleniyor araştırma yapıyor ve şahsın kendisini dolandırmak istediğine kanaat getiriyor. Zindaşti bu olaylardan sonra Erdal ve Aliye ile arayı açıyor. Aliye Uzun sonraki zaman içerisinde vatandaşlık başvurusu ile ilgili gelişme var bahanesi ile Zindaşti'ye ulaşmaya çalışınca Ekrem Öztunç isimli yeğeni görüşüyor. Zindaşti'nin uygunsuz resimlerini paylaşmak ile tehdit ediyor ve fotoğraf gönderiyor. Derginin vergisini ödemesini istiyor. Zindaşti ödemeyince devreye Erdal Akkartal giriyor. Restleşmeden sonra Zindaşti ve 3 adamı Erdal Akkartal'ın verdiği adrese gidiyor ve çatışma yaşanıyor. Zindaşti'nin bir adamı vuruluyor ve olay yerinden kaçıyorlar. Zindaşti polise gitmiyor doğal olarak Erdal Akkartal da 'Benim aranmam var polise gitmedim kapatalım' diye olayı kapatıyorlar.

Peki, bu kadar olayı niye anlatıyorum? Başa dönelim...Burhan Kuzu'nun Cumhuriyet'te yayımlanan fotoğrafında dikkat çekmeyen ayrıntıyı kastediyorum. İşte tüm bu savunmada geçen iddialarda bahsedilen Aliye Uzun, Cumhuriyet gazetesinin yayınladığı fotoğrafta Burhan Kuzu'nun yanında oturan kişinin ta kendisiydi.



Aliye Uzun kim mi? Mecidiyeköy'deki Trump Towers'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini astıran bir isim. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve Başkan yardımcılarının ziyaret ettiği Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki köşesinde 'kahraman' diye bahsettiği bir isim. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yakın olduğu izlenimi veriyor. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Hanım ile birlikte fotoğrafları bulunuyor. Cumhurbaşkanı ile gittiği yurt dışı ziyaretleri kapsamında, Saray'da, Cumhurbaşkanı danışmanları ile hatta Binali Yıldırım ve eşi ile çekilmiş onlarca fotoğrafı var. Ha bu arada... Zindaşti'nin ifadesinde bahsi geçen dergiyi araştırdım. Aliye Uzun ile bağlantılı olan iki dergiye ulaştım. İlk derginin isimi ALİYES. 2014 yılı Mart ayında çıkan sayısında karşıma kim çıktı dersiniz? Burhan Kuzu! Burhan Kuzu ile röportajın kamera arkası görüntülerine ait videoyu da Aliye Uzun derginin Instagram adresinde yayınlamış. İsteyen girip bakabilir. Silinmezse tabi...



İkinci dergi de aynı yayın konsepti ile 'Business Woman' adı ile devam ediyor. Bu dergi 2017 yılında yayın hayatına başlamış. Ne tesadüf Aliye Uzun adı ile 2017 yılında 1000 lira sermayeli bir şirket Uzun Yayıncılık adını almış. AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın en üst kademesinde bulunan kişiler ile gezdiği açık ortada olan hatta kendini resmi görevliymiş lanse ederek gezen bu kişi için neden bir soruşturma başlatılmamış?



Sayın Burhan Kuzu'nun bilgisi var mı? Sadece bir fotoğraf ve benim ulaşabildiklerim bunlar. Neresinden bakarsanız bakın iddialar rezalet. İlişkiler rezalet. Bu kişiler bu noktalara nasıl ulaşıyorlar?

Bu paranın kaynağı ne? Bu kişilerin siyasi bağlantıları kimler? Bu iddiaların tamamı aydınlatılmalı ve kamuoyu bilgi sahibi yapılmalıdır."

Ağırel'in yazısı "Aliye Uzun'a, cevap hakkını kullanması için tüm iletişim kanallarından ulaşmaya çalıştım ama başaramadım. İsterse bu köşede gazetecilik ilkeleri gereği açıklamasına yer verebilirim." notuyla son buluyor.

ALİYE UZUN MESAJ ATTI SONRA SİLDİ

Cumhuriyet'in aktardığına göre Ağırel'in yazısının ardından Aliye Uzun Twitter hesabından şu mesajı paylaşıp sildi:

"Bu haberleri yapanların hepsi ahlaksızdır. Benim savcılıkta ifadem var bu adamın baron olduğunu ve yaptığı birçok gayriresmi işi ben dilekçe verip şikayette bulunuyorum. Dünya kadınlar gününde benim gibi delikanlı varsa çıksın karşıma. Bir haber yapıyorsan iyice çalış ifadeleri vereceksen benim ifademi de yaz. Bu seçim arifesi AK Parti'ye bizim gibi Türkiye'ye yatırımcı getiren insanlara zarar vermek için yapılıyor bu haberler.

Eveet Zindaşti'ye ben getirdim. Adam Türkiye'ye büyük yatırımlar yapmak istedi. Daha sonra benimle ilgili şikayetini geri aldı ama ben almadım. Size bu bilgileri veren hakim savcı bir zahmet yasak olan benim ifademi size versin kim deşifre etmiş Zindaşti'yi okuyun bakalım. Zindaşti'yi kendisini deşifre eden birine herhalde bir sürü iftira atacaktı. Siz çok bilmiş itirafçılar madem Atatürkçüsünüz ülkenin şehit torunu böyle delikanlı bir kadına sahip çıkmıyorsunuz. Gerekli bütün yasal işlemler başlatılacaktır. Benim ne yaptığımı çok merak etmişsiniz ben tüm dünyadan Türkiye'ye yatırımcı getiriyorum. Sizin haritada yerini bile bilmediğiniz yerlerde iş yapıyorum. Dinime, Kuramına laf eden şerefsizler. Rabbim sizi tez zamanda helak etsin. Hepiniz vatan hainisiniz. Ben Allah'tan başka kimseden korkmoyuroum. Ben kefenimi giydim, bu davada şavaşıyorum.Bizi Kimse yıldıramaz."

Aliye Uzun, mesajlarını sildikten sonra sadece sildikten sonra şu tweeti bıraktı: "Gerekli bütün yasal işlemler başlatılacaktır.Benim ne yaptığımı çok merak etmişsiniz ben tüm dünyadan Turkiyeye yatırımcı getiriyorum.Sizi haritada yerini bile bilmediğiniz yerlerle iş yapıyorum."