Kuzey Marmara Otoyolu: İşçi ve doğa düşmanlığı, rant, talan...

Yap-İşlet-Devret modeliyle AKP’nin gözde patronlarına yaptırılan Kuzey Marmara Otoyolu adından söz ettirmeye devam edecek. Yapımına başlandığından beri iş cinayetleri, doğa katliamları, rant ve talanla gündeme gelen projede sona yaklaşıldı.

Yapımına başlandığı 2012 yılından beri iş cinayetleri ve doğa katliamıyla gündeme gelen Kuzey Marmara Otoyolu projesinde sona yaklaşıldı.

20 Nisan 2012’de yapılan ihaleyle yapımı İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu’na verilen ve sonradan Yavuz Sultan Selim isminin verildiği 3. köprüyü de kapsayan otoyol, İstanbul’un trafik yükünü hafifletmek için başlatılan bir proje olarak ilan edilmişti.

Yap-işlet-devret modeli ile yapımına başlanan projenin, özel sermaye tarafından yapılması, ihalede belirtilen süre boyunca özel sermaye tarafından işletilmesi, ardından Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmesi planlanıyor.

Projede sona gelindiği, kademe kademe yolların trafiğe açıldığı ardı ardına gelen kaza haberlerinden anlaşılabiliyor. 2020 yılında ise projenin tamamlanması bekleniyor.

Kuzey Marmara Otoyolu, projenin tamamlanması yaklaşmış olsa da iş cinayetleri, doğa katliamları ile adından söz ettirmeye devam edecek.

TABİAT VE KÜLTÜR VARLIKLARIYLA ZAMAN KAYBEDİLMESİN TALİMATI

Dönemin Başbakanı Erdoğan, 2011 yılında İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçidi temel atma töreninde dile getirdiği “Bize gecikmek yakışmaz, ertelemek yakışmaz. Sürekli yok arkeolojik şey, yok çömlek çıktı, yok şu çıktı bu çıktı ile önümüze engeller koydular" sözleriyle tabiat ve kültür varlıkları ile alakasını ortaya koymuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ihalesinden aylar sonra yayımlanan Başbakanlık genelgesinde proje çalışmaları sırasında rastlanabilecek tabiat ve kültür varlıklarıyla fazla zaman kaybedilmemesi istenmişti.

ÇED HÜKÜMLERİNDEN MUAFİYET

Proje, çevre etki değerlendirmesi (ÇED) hükümlerinden muaf tutulacak. 2013 yılında, TBMM'ye sunulan Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı'na, Çevre Kanunu'nda yer almak üzere bir madde eklendi.

Eklenen madde, "23/6/1997 tarihinden önce yatırım programına alınmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle planlama aşaması geçmiş olan veya ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler ÇED kapsamı dışındadır" şeklindeydi.

Eklenen maddenin kabul edilmesiyle Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin doğa ve çevreye verecekleri olası olumsuz etki nedeniyle iptal edilme olasılığı ortadan kaldırıldı.

PROJENİN ŞEHİR PLANCILARINA SORUŞTURMA

2014 yılında TMMOB Şehir Plancıları Odası, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu, projede yer alarak meslek etik ve ahlakı ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, Kuzey Marmara Otoyolu projelerinin imar planını yapan şehir plancılarına soruşturma açtı.

HALK İÇİN DEĞİL RANT İÇİN KAMULAŞTIRMA

İlki Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, ardından birçok defa gelen "acele kamulaştırma" kararları ile Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin geçeceği yerleşim yerleri imara açıldı.

Acele kamulaştırma sebebiyle mağdur olan yurttaşların durumları, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı tarafından sunulan soru önergeleri ile Meclis gündemine taşınmış, özellikle Gazi Mahallesi’nden geçecek yolun yurttaş tarafından tedirginlikle karşılandığı aktarılmıştı.

AKP'NİN OLMAZSA OLMAZLARI: CENGİZ, KALYON, LİMAK, KOLİN

Türkiye’deki kamu ihalelerinin neredeyse tamamını toplayan Cengiz, Kalyon, Limak ve Kolin’in devletten aldıkları ihalelerin toplamı 150 milyar dolara yaklaştı. Dünya Bankası’nın 1990-2017 yılları arasında tüm dünyada devletten en çok ihale alan şirketler sıralamasında ilk sıralarda yer alıyorlar.

2016 yılında yapılan Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları ihalesini kazanan Anadolu Yakası’nda Limak-Cengiz Ortak Girişimi, Avrupa Yakası'nda ise Kolin-Kalyon Ortak Girişimi oldu.

İŞ CİNAYETLERİ, İŞ KAZALARI, HAK GASPLARI

Kuzey Marmara Otoyolu yapımında işçiler; defalarca iş cinayeti, iş kazası ve hak gasplarıyla karşılaştılar. Vinç çarpması, elektrik çarpması ve düşme sonucu birçok işçinin yaralandığı otoyol inşaatında çalışan işçiler tarafından dile getirilmişti. Kötü barınma ve çalışma şartlarında çalıştıklarını söyleyen işçiler, iş güvenliğinin alınmadığını bu nedenle iş kazalarının yaşadığını da ifade etmişlerdi.

Ağustos 2018 tarihinde 22 yaşındaki işçi Bekir Taştan, tünel çalışmasında makinedeki kaçaktan akıma kapılarak hayatını kaybetmişti.

Ekim 2018 tarihinde ise kazı çalışmaları sırasında çöken yolun altında kalan iki işçi yaralı kurtulmuştu.

Bu olaydan sadece bir ay sonra beton blok montajı sırasında meydana gelen çökmede dört işçi 30 metreden düşmüş, üç işçi hayatını kaybetmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen iş kazalarında bugüne kadar kaç kişinin öldüğü ve yaralandığı sorusunu yöneltmiş, Ulaştırma Bakanı’ndan "Kuzey Marmara Otoyolu’nda bugüne kadar 17 iş kazası meydana geldi, bu kazalarda 21 kişi öldü ve 31 kişi yaralandı" cevabı gelmişti.

Maaşları da gasp edilen işçiler, meydana gelen viyadük kazasının ardından bir açıklama yayımlayarak hem yaşadıkları hak gasplarını dile getirmiş hem de taleplerini sıralamışlardı. Talepler şu şekilde sıralanmıştı:

• Yaşanan işçi cinayetindeki ihmaller gün yüzüne çıkarılmalı, sorumlular yargılanmalıdır.

• Üç aydır ödenmeyen maaşlarımız acilen ödenmelidir.

• Sigorta primlerimiz asgari ücret üzerinden değil, aldığımız maaş üzerinden yatırılmalıdır.

• Maaşlarımızın tamamı banka hesaplarına yatırılmalıdır.

• İşe girerken herhangi bir hak talebinde bulunmamamız için imzalatılan, tarihi olmayan istifa kağıtları tarafımıza verilmelidir.

• Şantiye koğuşlarının ve yemeklerin durumu insani koşullara getirilmelidir.

• Can güvenliğimizi tehdit eder hale gelen şantiye araçlarının tüm teknik kontrolleri yapılmalıdır.

• Şantiyede, sağlık ekibi ve ambulans hazır bulunmalıdır.

• Projenin hızlı bitmesi için dayatılan ağır imalat ve çalışma koşullarına son.

17 BİN AĞAÇ DAHA KESİLECEK

Şimdiye kadar 657 binden fazla ağacın kesildiği Kuzey Marmara Otoyolu’nda 17 bin ağaç daha kesilecek.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ağaç katliamı, 1. derece doğal sit alanı olan Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda gerçekleşecek. Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmı geçecek. Kanyonun arkasında bulunan alandan geçecek 1,7 kilometre olduğu belirtilen yol için 17 bin ağaç kesilecek.

Otoyolun Ballıkayalar Parkı’ndan geçmesi nedeniyle nesli tükenmekte olan hayvanların artık bu parkta yaşayamayacağı söyleniyor. İnşaat sırasında tarihi eserlerin ve doğal güzelliklerin zarar görmesinden duyulan endişe de dile getiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'un trafik sorununu çözer mi bilinmez ama isminin iş cinayetleri, doğa katliamları, rant, talan ile uzun süre anılacağı açık.