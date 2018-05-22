Kuzey Kıbrıs Türk lirasını bırakmayı değerlendiriyor

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tufan Erhürman, Türkiye ile farklı bir para birimine geçiş konusunun konuşulduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs'tan değer kaybeden Türk Lirası ile ilgili bir çıkış geldi.

Yenidüzen'in aktardığına göre Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tufan Erhürman, Türk Lirası'ndan farklı bir para birimine geçiş konusunun Türkiye ile görüşüldüğünü söyledi.

Erhürman konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Müdahalede güçlük çektiğimiz sıkıntılar var. Türk Lirası'nın değer kaybı, dövizin yükselmesi ve petrol fiyatlarının artmasıyla karşı karşıyayız. Bizim bunlara etki etmemiz mümkün değildir. Bu konuda koordine bakanlık olarak sürekli toplantılar düzenliyoruz. Radikal sayılabilecek adımlar gündeme gelebilir. Vahim sonuçlar doğurması kabul edilemez. Türkiye ile de görüşmelerimiz sürüyor. Bu durum KKTC ekonomisine doğrudan etki yapıyor."

'TC İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ'

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu konuda da TC ile yakın işbirliği içindeyiz. TL meselesi ekonomiye çok ciddi etki ediyor. [Başbakan Yardımcısı] Recep Akdağ’la çok ciddi görüşüyoruz ve TL kullanmamız nedeniyle TC’nin çok daha ciddi bir katkı koyması ve bunun yapısal hale gelmesi konusunda çalışıyoruz.”

'ÇÖZÜM ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK'

“1-1.5 ay içinde Türkiye’deki seçim nedeniyle mesafe kat etmemiz mümkün değil ama çözüm çalışmalarımızı başlattık” diyen Erhüman, “Çeşitli öneriler var. Farklı para birimine geçme, kurları sabitleme gibi radikal öneriler de masada. Bunları ‘yapacağız’ anlamında söylemiyorum. ‘Haydi bugün karar verdim de yapayım’ değil. Biz TL’nin değer kaybı karşısında hiç elimizde olmayan sebeplerle birtakım sıkıntılar yaşıyorsak, bunları TC ile çok daha açık konuşmak durumundayız ve konuşmaya da başladık” ifadelerini kullandı.