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Kuzey Irak'a hava operasyonu
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlendiği açıklandı.
Pazar, 10 Haziran 2018 10:22
TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlediği açıklandı.
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