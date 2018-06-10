Kuzey Irak'a hava operasyonu

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlendiği açıklandı.
Pazar, 10 Haziran 2018 10:22

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlediği açıklandı.

 