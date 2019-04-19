Kuyuda mahsur kalan 7 defineciden 5'i çıkarıldı, 1'i yaşamını yitirdi

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak define ararken mahsur kalan ve 7 kişi oldukları düşünülen definecilerden 5'i kazdıkları kuyudan çıkarıldı. Metan gazından zehirlenen definecilerden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan ve 7 kişi oldukları düşünülen definecilerden 5'i kuyudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Metan gazından zehirlenen definecilerden Mümin S. kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ekipler, mahsur kalan diğer 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan ve kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan ve 7 kişi oldukları belirtilen grubu kurtarma çalışmaları AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma ve Spor Derneği (BAKUT), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından sürdürülüyor.

